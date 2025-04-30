30 апреля 2025

В Пермском крае после вмешательства прокуратуры семья участника СВО получила дом по соцнайму

Прокуратура Частинского округа защитила права семьи участника спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура в суде добилась защиты прав родных военнослужащего
Прокуратура в суде добилась защиты прав родных военнослужащего Фото:

Прокуратура Частинского округа добилась предоставления жилого дома с земельным участком семье участника специальной военной операции по договору социального найма. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«В 2012 году в доме произошел пожар, а в 2021 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Однако местные власти не предпринимали необходимых мер для внеочередного предоставления жилья родственникам военнослужащего. Для защиты прав семьи, в которой проживает пожилой инвалид первой группы, прокуратура обратилась в суд. Суд полностью удовлетворил исковые требования, и семье было предоставлено новое жилье с земельным участком», — рассказали в надзорном ведомстве. 

Ранее URA.RU рассказывало, что семьи, проживающие в аварийных домах, вынуждены обращаться в надзорные органы и суды для получения жилья. Многодетная семья из села Юсьва смогла добиться улучшения жилищных условий только после вмешательства Следственного комитета и личного контроля главы ведомства Александра Бастрыкина.

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Прокуратура Частинского округа добилась предоставления жилого дома с земельным участком семье участника специальной военной операции по договору социального найма. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «В 2012 году в доме произошел пожар, а в 2021 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Однако местные власти не предпринимали необходимых мер для внеочередного предоставления жилья родственникам военнослужащего. Для защиты прав семьи, в которой проживает пожилой инвалид первой группы, прокуратура обратилась в суд. Суд полностью удовлетворил исковые требования, и семье было предоставлено новое жилье с земельным участком», — рассказали в надзорном ведомстве.  Ранее URA.RU рассказывало, что семьи, проживающие в аварийных домах, вынуждены обращаться в надзорные органы и суды для получения жилья. Многодетная семья из села Юсьва смогла добиться улучшения жилищных условий только после вмешательства Следственного комитета и личного контроля главы ведомства Александра Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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