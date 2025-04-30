В Пермском крае после вмешательства прокуратуры семья участника СВО получила дом по соцнайму

Прокуратура Частинского округа добилась предоставления жилого дома с земельным участком семье участника специальной военной операции по договору социального найма. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«В 2012 году в доме произошел пожар, а в 2021 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Однако местные власти не предпринимали необходимых мер для внеочередного предоставления жилья родственникам военнослужащего. Для защиты прав семьи, в которой проживает пожилой инвалид первой группы, прокуратура обратилась в суд. Суд полностью удовлетворил исковые требования, и семье было предоставлено новое жилье с земельным участком», — рассказали в надзорном ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что семьи, проживающие в аварийных домах, вынуждены обращаться в надзорные органы и суды для получения жилья. Многодетная семья из села Юсьва смогла добиться улучшения жилищных условий только после вмешательства Следственного комитета и личного контроля главы ведомства Александра Бастрыкина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!