30 апреля 2025

Маленькая медведица в Пермском зоопарке отобрала указку у учителя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведица Парма учится в «школе хищников»
Медведица Парма учится в «школе хищников» Фото:

Маленькая медведица хулиганит на «перемене» в «школе хищников». Парма отобрала у «учителя» указку, чтобы поиграть. Видео опубликовано в telegram-канале зоосада.

«Парме приглянулась „указка“ нашего кипера (инструмент для тренинга), ведь с ней так весело играть. Кажется, у нас растет настоящий пушистый лидер, который умеет брать инициативу в свои лапы (или, скорее, зубы). P.S. После игр Парма вернула инвентарь», — рассказали в зоопарке.

Парма родилась в Пермском зоопарке зимой. Имя для маленькой медведицы выбирали пермяки. Ранее URA.RU рассказывало, что ее записали в «школу хищников». Там Парма учится развивать свои природные навыки и борется со скукой. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Маленькая медведица хулиганит на «перемене» в «школе хищников». Парма отобрала у «учителя» указку, чтобы поиграть. Видео опубликовано в telegram-канале зоосада. «Парме приглянулась „указка“ нашего кипера (инструмент для тренинга), ведь с ней так весело играть. Кажется, у нас растет настоящий пушистый лидер, который умеет брать инициативу в свои лапы (или, скорее, зубы). P.S. После игр Парма вернула инвентарь», — рассказали в зоопарке. Парма родилась в Пермском зоопарке зимой. Имя для маленькой медведицы выбирали пермяки. Ранее URA.RU рассказывало, что ее записали в «школу хищников». Там Парма учится развивать свои природные навыки и борется со скукой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...