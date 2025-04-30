Маленькая медведица хулиганит на «перемене» в «школе хищников». Парма отобрала у «учителя» указку, чтобы поиграть. Видео опубликовано в telegram-канале зоосада.
«Парме приглянулась „указка“ нашего кипера (инструмент для тренинга), ведь с ней так весело играть. Кажется, у нас растет настоящий пушистый лидер, который умеет брать инициативу в свои лапы (или, скорее, зубы). P.S. После игр Парма вернула инвентарь», — рассказали в зоопарке.
Парма родилась в Пермском зоопарке зимой. Имя для маленькой медведицы выбирали пермяки. Ранее URA.RU рассказывало, что ее записали в «школу хищников». Там Парма учится развивать свои природные навыки и борется со скукой.
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