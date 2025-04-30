На станцию Пермь II прибыл ретропоезд-музей «Эшелон Победы». В его составе солдатская теплушка, офицерский вагон, санитарный, кухня, склад, хлебопекарня и медицинский вагон. На открытых платформах размещена техника времен Великой Отечественной войны. Для посетителей проводят экскурсии и учат обращаться с автоматом.
«Людей к эшелону пришло много. Приходят целыми семьями. Внутри для них проводят экскурсии, военные показывают мальчишкам, как обращаться с автоматом», — рассказал корреспондент URA.RU.
Эшелон пробудет в Перми до вечера, а далее отправится до Ноябрьска. Его маршрут пройдет через станции Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.
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