30 апреля 2025

У «Эшелона Победы» в Перми детей учат стрелять из автомата. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд стартует и Перми до Ноябрьска
Поезд стартует и Перми до Ноябрьска Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

На станцию Пермь II прибыл ретропоезд-музей «Эшелон Победы». В его составе солдатская теплушка, офицерский вагон, санитарный, кухня, склад, хлебопекарня и медицинский вагон. На открытых платформах размещена техника времен Великой Отечественной войны. Для посетителей проводят экскурсии и учат обращаться с автоматом.

«Людей к эшелону пришло много. Приходят целыми семьями. Внутри для них проводят экскурсии, военные показывают мальчишкам, как обращаться с автоматом», — рассказал корреспондент URA.RU.

Эшелон пробудет в Перми до вечера, а далее отправится до Ноябрьска. Его маршрут пройдет через станции Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

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На станцию Пермь II прибыл ретропоезд-музей «Эшелон Победы». В его составе солдатская теплушка, офицерский вагон, санитарный, кухня, склад, хлебопекарня и медицинский вагон. На открытых платформах размещена техника времен Великой Отечественной войны. Для посетителей проводят экскурсии и учат обращаться с автоматом. «Людей к эшелону пришло много. Приходят целыми семьями. Внутри для них проводят экскурсии, военные показывают мальчишкам, как обращаться с автоматом», — рассказал корреспондент URA.RU. Эшелон пробудет в Перми до вечера, а далее отправится до Ноябрьска. Его маршрут пройдет через станции Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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