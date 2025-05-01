Пермяки открыли сезон сбора грибов. Фото

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Сезон грибов открыт после снегопада
Сезон грибов открыт после снегопада Фото:

В пермских лесах появились первые весенние грибы. Любители тихой охоты уже публикуют фото добычи в социальных сетях.

«Снег сошел не везде, но на ранних грибницах, сморчковой шапочки стало гораздо больше. Получился вполне полноценный сбор в виде двух корзин. После прошедшего снегопада, грибов должно быть много», — пишет автор паблика «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас в лесах собирают сморчки. URA.RU рассказывало, где их искать и как правильно приготовить

Грибы появляются
Грибы появляются
Фото:
Урожай хороший
Урожай хороший
Фото:

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В пермских лесах появились первые весенние грибы. Любители тихой охоты уже публикуют фото добычи в социальных сетях. «Снег сошел не везде, но на ранних грибницах, сморчковой шапочки стало гораздо больше. Получился вполне полноценный сбор в виде двух корзин. После прошедшего снегопада, грибов должно быть много», — пишет автор паблика «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас в лесах собирают сморчки. URA.RU рассказывало, где их искать и как правильно приготовить. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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