Сезон грибов открыт после снегопада
В пермских лесах появились первые весенние грибы. Любители тихой охоты уже публикуют фото добычи в социальных сетях.
«Снег сошел не везде, но на ранних грибницах, сморчковой шапочки стало гораздо больше. Получился вполне полноценный сбор в виде двух корзин. После прошедшего снегопада, грибов должно быть много», — пишет автор паблика «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас в лесах собирают сморчки. URA.RU рассказывало, где их искать и как правильно приготовить.
Грибы появляются
Урожай хороший
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