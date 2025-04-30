На КамГЭС открыли все затворы плотины
В Перми на Камской ГЭС начался сброс паводковых вод. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Вы только посмотрите, что сейчас происходит на Камской ГЭС», — говорится в посте. Сегодня открыли все 23 затвора водосливной плотины.
Ранее URA.RU рассказывало, что решение связано с мощным весенним притоком из-за рекордного снегопада. Он прошел в Перми 28 апреля.
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