30 апреля 2025

Камская ГЭС в Перми начала масштабный сброс воды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На КамГЭС открыли все затворы плотины
На КамГЭС открыли все затворы плотины Фото:

В Перми на Камской ГЭС начался сброс паводковых вод. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Вы только посмотрите, что сейчас происходит на Камской ГЭС», — говорится в посте. Сегодня открыли все 23 затвора водосливной плотины.

Ранее URA.RU рассказывало, что решение связано с мощным весенним притоком из-за рекордного снегопада. Он прошел в Перми 28 апреля.

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В Перми на Камской ГЭС начался сброс паводковых вод. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». «Вы только посмотрите, что сейчас происходит на Камской ГЭС», — говорится в посте. Сегодня открыли все 23 затвора водосливной плотины. Ранее URA.RU рассказывало, что решение связано с мощным весенним притоком из-за рекордного снегопада. Он прошел в Перми 28 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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