В Пермском крае у туристов, которые сплавляются по рекам Вильва и Вижай, появилось опасное препятствие. На время ремонта моста через Вильву здесь возвели временный, и пройти на катамаране или байдарке по реке невозможно. Об этом сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.
«Все, кто собирается сплавляться по р. Вильва или р. Вижай, нужно быть предельно внимательными и осторожными, так как на данном участке ведутся дорожные работы по укреплению временного моста. Уровень воды и конструктивные особенности не позволяют проплыть любым плавсредствам (лодкам, катамаранам) под ним», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте».
Глава округа приложил карту, на которой отмечен опасный мост и места безопасной высадки на берег. Майские сплавы очень популярны в Пермском крае. Реки после зимы наполняются водой, течение их очень сильно в этот период.
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