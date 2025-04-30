30 апреля 2025

Опасный мост преградил путь туристам-водникам в Пермском крае. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Закончить маршрут придется раньше
Закончить маршрут придется раньше Фото:

В Пермском крае у туристов, которые сплавляются по рекам Вильва и Вижай, появилось опасное препятствие. На время ремонта моста через Вильву здесь возвели временный, и пройти на катамаране или байдарке по реке невозможно. Об этом сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.

«Все, кто собирается сплавляться по р. Вильва или р. Вижай, нужно быть предельно внимательными и осторожными, так как на данном участке ведутся дорожные работы по укреплению временного моста. Уровень воды и конструктивные особенности не позволяют проплыть любым плавсредствам (лодкам, катамаранам) под ним», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа приложил карту, на которой отмечен опасный мост и места безопасной высадки на берег. Майские сплавы очень популярны в Пермском крае. Реки после зимы наполняются водой, течение их очень сильно в этот период.

Карта опасного участка
Карта опасного участка
Фото:

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В Пермском крае у туристов, которые сплавляются по рекам Вильва и Вижай, появилось опасное препятствие. На время ремонта моста через Вильву здесь возвели временный, и пройти на катамаране или байдарке по реке невозможно. Об этом сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов. «Все, кто собирается сплавляться по р. Вильва или р. Вижай, нужно быть предельно внимательными и осторожными, так как на данном участке ведутся дорожные работы по укреплению временного моста. Уровень воды и конструктивные особенности не позволяют проплыть любым плавсредствам (лодкам, катамаранам) под ним», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте». Глава округа приложил карту, на которой отмечен опасный мост и места безопасной высадки на берег. Майские сплавы очень популярны в Пермском крае. Реки после зимы наполняются водой, течение их очень сильно в этот период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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