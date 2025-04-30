Доставил в штаб пятерых вражеских офицеров: пермяк совершил подвиг на фронте, став Героем СССР

Пермяк из глухой деревни в 18 лет стал Героем СССР, совершив подвиг в годы Войны
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Созонов стал Героем Советского Союза в 18 лет
Александр Созонов стал Героем Советского Союза в 18 лет Фото:
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В Гайнском округе Пермского края установлен памятный бюст участнику Великой Отечественной войны Александру Созонову. Юный красноармеец ценой собственной жизни захватил и доставил в штаб пятерых вражеских офицеров. О подвиге нашего земляка, ставшего Героем Советского Союза — в материале URA.RU.

Александр родился 4 декабря 1925 года в деревне Чажегово Молотовской области. В исторической справке, опубликованной на сайте Коми-Пермяцкого окружного госархива, указано, что до Войны Александр Созонов работал в колхозе «Большевик». Когда началась Война, на фронт сначала ушел отец, а затем и старший брат Александра Николай. Сам он к тому времени помогал матери растить младших братьев и сестер.

Памятный бюст, установленный Александру Созонову на мемориальном комплексе в поселке Гайны
Памятный бюст, установленный Александру Созонову на мемориальном комплексе в поселке Гайны
Фото:

В декабре 1942 года юноша вступил в комсомол, в этом же месяце был призван в ряды Красной Армии. Первое время Александр находился в запасном полку, а на фронт попал уже в феврале 1944 года. Воевал пермяк в составе моторизованного батальона автоматчиков 107-й танковой бригады на Первом и Втором Украинских фронтах. Из архивных материалов следует:

— Младший сержант т. Созонов за время прохождения в боях показал себя дисциплинированным, отважным и храбрым воином. При наступлении всегда находился в первых рядах наступающих, служа примером для остальных. 10 марта 1944 года Созонов одним из первых ворвался на окраину города Умань (Украина). Стреляя из личного стрелкового оружия в упор, уничтожил до 15 солдат противника.

17 марта младший сержант в составе танкового десанта преследовал отступающего противника. В это время в Винницкой области (Украина) наши войска преследуют отходящие части противника. В пяти километрах от населенного пункта Томашполь красноармейцы заметили группу людей. Оказалось, что это противники — румыны, пытавшиеся спастись бегством, но младший сержант Созонов настиг их и вступил в рукопашную схватку.

 — Юноше удалось взять в плен пятерых вражеских офицеров, среди которых — командир 5-го румынского стрелкового полка. В той схватке Александр был тяжело ранен. Несмотря на собрав волю и силы в кулак, он смог доставить всех пленных в штаб своего подразделения. В тот же день от полученных ранений скончался в госпитале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года Александру Созонову присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Гайнцы помнят подвиг своего земляка. Именем героя названа улица в окружном центре и в городе Кудымкар. Его имя носил буксир Камского речного пароходства. На малой родине пермяка установлен памятный бюст.

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В Гайнском округе Пермского края установлен памятный бюст участнику Великой Отечественной войны Александру Созонову. Юный красноармеец ценой собственной жизни захватил и доставил в штаб пятерых вражеских офицеров. О подвиге нашего земляка, ставшего Героем Советского Союза — в материале URA.RU. Александр родился 4 декабря 1925 года в деревне Чажегово Молотовской области. В исторической справке, опубликованной на сайте Коми-Пермяцкого окружного госархива, указано, что до Войны Александр Созонов работал в колхозе «Большевик». Когда началась Война, на фронт сначала ушел отец, а затем и старший брат Александра Николай. Сам он к тому времени помогал матери растить младших братьев и сестер. В декабре 1942 года юноша вступил в комсомол, в этом же месяце был призван в ряды Красной Армии. Первое время Александр находился в запасном полку, а на фронт попал уже в феврале 1944 года. Воевал пермяк в составе моторизованного батальона автоматчиков 107-й танковой бригады на Первом и Втором Украинских фронтах. Из архивных материалов следует: — Младший сержант т. Созонов за время прохождения в боях показал себя дисциплинированным, отважным и храбрым воином. При наступлении всегда находился в первых рядах наступающих, служа примером для остальных. 10 марта 1944 года Созонов одним из первых ворвался на окраину города Умань (Украина). Стреляя из личного стрелкового оружия в упор, уничтожил до 15 солдат противника. 17 марта младший сержант в составе танкового десанта преследовал отступающего противника. В это время в Винницкой области (Украина) наши войска преследуют отходящие части противника. В пяти километрах от населенного пункта Томашполь красноармейцы заметили группу людей. Оказалось, что это противники — румыны, пытавшиеся спастись бегством, но младший сержант Созонов настиг их и вступил в рукопашную схватку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года Александру Созонову присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Гайнцы помнят подвиг своего земляка. Именем героя названа улица в окружном центре и в городе Кудымкар. Его имя носил буксир Камского речного пароходства. На малой родине пермяка установлен памятный бюст.
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