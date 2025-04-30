В Пермском крае закрыли опасную пекарню

В деревне Берег Камы (Пермский край) на два месяца закрыли пекарню «Семерочка». В ней обнаружили множество нарушений санитарных норм.
«В ходе проверки установлены многочисленные нарушения санитарных требований. В заведении не соблюдали условия хранения и сроки годности, не предоставили медкнижки сотрудников и допускали другие нарушения», — говорится на сайте краевого Роспотребнадзора.
Суд признал индивидуального предпринимателя Севояна Г.И. виновным. Пекарню «Семерочка» по улице Береговой, 22 закрыли на 65 суток.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выявили множественные нарушения санитарных норм в «Кафе Багдад» «Шаурма&Шаверма». Суд приостановил работу кафе на три месяца.
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