30 апреля 2025

В Пермском крае закрыли опасную пекарню

В Пермском крае Роспотребнадзор закрыл пекарню из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пекарню в Пермском округе закрыли на 65 суток
Пекарню в Пермском округе закрыли на 65 суток Фото:

В деревне Берег Камы (Пермский край) на два месяца закрыли пекарню «Семерочка». В ней обнаружили множество нарушений санитарных норм.

«В ходе проверки установлены многочисленные нарушения санитарных требований. В заведении не соблюдали условия хранения и сроки годности, не предоставили медкнижки сотрудников и допускали другие нарушения», — говорится на сайте краевого Роспотребнадзора.

Суд признал индивидуального предпринимателя Севояна Г.И. виновным. Пекарню «Семерочка» по улице Береговой, 22 закрыли на 65 суток.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выявили множественные нарушения санитарных норм в «Кафе Багдад» «Шаурма&Шаверма». Суд приостановил работу кафе на три месяца.

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В деревне Берег Камы (Пермский край) на два месяца закрыли пекарню «Семерочка». В ней обнаружили множество нарушений санитарных норм. «В ходе проверки установлены многочисленные нарушения санитарных требований. В заведении не соблюдали условия хранения и сроки годности, не предоставили медкнижки сотрудников и допускали другие нарушения», — говорится на сайте краевого Роспотребнадзора. Суд признал индивидуального предпринимателя Севояна Г.И. виновным. Пекарню «Семерочка» по улице Береговой, 22 закрыли на 65 суток. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выявили множественные нарушения санитарных норм в «Кафе Багдад» «Шаурма&Шаверма». Суд приостановил работу кафе на три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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