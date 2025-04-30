В Осинском округе Пермского края произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщается в telegram-канале краевой Госавтоинспекции.
«Около 9:10 1 мая по дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово от села Крылово в сторону поселка Юго-Камский за рулем автомобиля Volkswagen Polo ехал мужчина 1967 года рождения. По предварительной информации, на 78 км водитель не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением. Он въехал в ограждение, съехал в левый кювет и столкнулся с деревьями», — говорится в сообщении.
В результате аварии водитель автомобиля скончался. Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливают обстоятельства случившегося.
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