30 апреля 2025

В Пермском крае водитель улетел в кювет и погиб. Видео

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Смертельное ДТП произошло 1 мая в Осинском округе
Смертельное ДТП произошло 1 мая в Осинском округе Фото:

В Осинском округе Пермского края произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщается в telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

«Около 9:10 1 мая по дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово от села Крылово в сторону поселка Юго-Камский за рулем автомобиля Volkswagen Polo ехал мужчина 1967 года рождения. По предварительной информации, на 78 км водитель не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением. Он въехал в ограждение, съехал в левый кювет и столкнулся с деревьями», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель автомобиля скончался. Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливают обстоятельства случившегося.

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В Осинском округе Пермского края произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщается в telegram-канале краевой Госавтоинспекции. «Около 9:10 1 мая по дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово от села Крылово в сторону поселка Юго-Камский за рулем автомобиля Volkswagen Polo ехал мужчина 1967 года рождения. По предварительной информации, на 78 км водитель не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением. Он въехал в ограждение, съехал в левый кювет и столкнулся с деревьями», — говорится в сообщении. В результате аварии водитель автомобиля скончался. Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливают обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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