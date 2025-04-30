Какие штрафы грозят пермякам за приготовление шашлыков в майские праздники

В Пермском крае с 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится по 10 мая. В этот период пермяки могут получить штраф за разведение открытого огня как в лесах, так и на приусадебных участках. О том, как правильно готовить шашлык, чтобы избежать штрафов, в материале URA.RU.
«Жарить шашлыки во дворе многоквартирного дома запрещено. Это не только нарушает правила пожарной безопасности, но и может привести к серьезным последствиям», — напоминает Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского округа.
Также шашлык запрещено готовить:
- в парках, скверах, городских садах (при отсутствии специально оборудованных площадок для барбекю);
- возле гаражей;
- на балконах, террасах, верандах;
- кровлях многоквартирных зданий;
- на территории частных домов, дачных участков без специально подготовленного места для открытого огня;
- в молодых хвойных лесах;
- в поврежденных участках леса;
- на торфяных болотах; под деревьями и в местах, где много сухих веток;
- в поврежденном мангале.
Разведение открытого огня не допускается также при сильном ветре (более 10 м/с ). Перед разведением огня убедитесь в том, что территория расчищена от сухой травы и веток.
Избежать штрафа поможет соблюдение простых правил:
- готовьте шашлык и разводите огонь только в специально оборудованных местах;
- соблюдайте правила пожарной безопасности;
- имейте под рукой средства пожаротушения (огнетушитель, емкость с водой);
- не оставляйте огонь без присмотра.
Устанавливать мангал следует не ближе пяти метров от любых построек, вокруг необходимо обеспечить свободную зону радиусом не менее двух метров. Рядом с мангалом не должно быть горючих материалов. Нарушителям грозит штраф в размере от 5 до 120 тысяч рублей (в зависимости от вида административного нарушения). Помимо штрафа придется возместить причиненный пожаром ущерб. В случае, если вред причинен здоровью людей, возможно уголовное преследование и реальный срок.
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