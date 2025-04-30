30 апреля 2025

Какие штрафы грозят пермякам за приготовление шашлыков в майские праздники

Пермякам грозят штрафы за приготовление шашлыков в майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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При приготовлении шашлыка следует соблюдать противопожарные правила
При приготовлении шашлыка следует соблюдать противопожарные правила Фото:

В Пермском крае с 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится по 10 мая. В этот период пермяки могут получить штраф за разведение открытого огня как в лесах, так и на приусадебных участках. О том, как правильно готовить шашлык, чтобы избежать штрафов, в материале URA.RU.

«Жарить шашлыки во дворе многоквартирного дома запрещено. Это не только нарушает правила пожарной безопасности, но и может привести к серьезным последствиям», — напоминает Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского округа.

Также шашлык запрещено готовить:

  • в парках, скверах, городских садах (при отсутствии специально оборудованных площадок для барбекю);
  • возле гаражей;
  • на балконах, террасах, верандах;
  • кровлях многоквартирных зданий;
  • на территории частных домов, дачных участков без специально подготовленного места для открытого огня;
  • в молодых хвойных лесах;
  • в поврежденных участках леса;
  • на торфяных болотах; под деревьями и в местах, где много сухих веток;
  • в поврежденном мангале.

Разведение открытого огня не допускается также при сильном ветре (более 10 м/с ). Перед разведением огня убедитесь в том, что территория расчищена от сухой травы и веток.

Избежать штрафа поможет соблюдение простых правил:

  • готовьте шашлык и разводите огонь только в специально оборудованных местах;
  • соблюдайте правила пожарной безопасности;
  • имейте под рукой средства пожаротушения (огнетушитель, емкость с водой);
  • не оставляйте огонь без присмотра.

Устанавливать мангал следует не ближе пяти метров от любых построек, вокруг необходимо обеспечить свободную зону радиусом не менее двух метров. Рядом с мангалом не должно быть горючих материалов. Нарушителям грозит штраф в размере от 5 до 120 тысяч рублей (в зависимости от вида административного нарушения). Помимо штрафа придется возместить причиненный пожаром ущерб. В случае, если вред причинен здоровью людей, возможно уголовное преследование и реальный срок.

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В Пермском крае с 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится по 10 мая. В этот период пермяки могут получить штраф за разведение открытого огня как в лесах, так и на приусадебных участках. О том, как правильно готовить шашлык, чтобы избежать штрафов, в материале URA.RU. «Жарить шашлыки во дворе многоквартирного дома запрещено. Это не только нарушает правила пожарной безопасности, но и может привести к серьезным последствиям», — напоминает Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского округа. Также шашлык запрещено готовить: Разведение открытого огня не допускается также при сильном ветре (более 10 м/с ). Перед разведением огня убедитесь в том, что территория расчищена от сухой травы и веток. Избежать штрафа поможет соблюдение простых правил: Устанавливать мангал следует не ближе пяти метров от любых построек, вокруг необходимо обеспечить свободную зону радиусом не менее двух метров. Рядом с мангалом не должно быть горючих материалов. Нарушителям грозит штраф в размере от 5 до 120 тысяч рублей (в зависимости от вида административного нарушения). Помимо штрафа придется возместить причиненный пожаром ущерб. В случае, если вред причинен здоровью людей, возможно уголовное преследование и реальный срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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