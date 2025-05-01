Водители в пробке в Пермском крае договариваются жарить шашлыки. Видео

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На трассе Пермь – Екатеринбург скопилась многокилометровая пробка
На трассе Пермь – Екатеринбург скопилась многокилометровая пробка Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург затруднено движение в связи с ремонтными работами на участке. Водители, простоявшие в пробке несколько часов, договариваются вместе жарить шашлыки через сервис «Яндекс Карты». Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Здесь всегда такие пробки? Или все массово на шашлыки едут?», — уточнила Ксения Ставицкая. «Давайте тут жарить», — предложил Александр. У других пользователей в автомобилях нашлись мясо, шампуры, зелень и овощи. А водитель внедорожника предложил заехать в лес за дровами и углями.

Пробка на участке скапливается регулярно. Ранее URA.RU рассказывало, что она растянулась на 20 километров вечером 29 апреля.

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На трассе Пермь — Екатеринбург затруднено движение в связи с ремонтными работами на участке. Водители, простоявшие в пробке несколько часов, договариваются вместе жарить шашлыки через сервис «Яндекс Карты». Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Здесь всегда такие пробки? Или все массово на шашлыки едут?», — уточнила Ксения Ставицкая. «Давайте тут жарить», — предложил Александр. У других пользователей в автомобилях нашлись мясо, шампуры, зелень и овощи. А водитель внедорожника предложил заехать в лес за дровами и углями. Пробка на участке скапливается регулярно. Ранее URA.RU рассказывало, что она растянулась на 20 километров вечером 29 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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