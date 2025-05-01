На трассе Пермь — Екатеринбург затруднено движение в связи с ремонтными работами на участке. Водители, простоявшие в пробке несколько часов, договариваются вместе жарить шашлыки через сервис «Яндекс Карты». Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Здесь всегда такие пробки? Или все массово на шашлыки едут?», — уточнила Ксения Ставицкая. «Давайте тут жарить», — предложил Александр. У других пользователей в автомобилях нашлись мясо, шампуры, зелень и овощи. А водитель внедорожника предложил заехать в лес за дровами и углями.
Пробка на участке скапливается регулярно. Ранее URA.RU рассказывало, что она растянулась на 20 километров вечером 29 апреля.
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