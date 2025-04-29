В бараке, без материалов и специалистов

Ордена и медали, которых на фронтах Великой Отечественной войны удостаивались бойцы Красной Армии, чеканились в глубоком тылу. А именно в Краснокамске Молотовской области (так в те годы назывался Пермский край), куда был эвакуирован Ленинградский монетный двор. О том, кто и в каких условиях создавал миллионные тиражи наград, — в материале URA.RU.
Эвакуация
К началу войны Ленинградский монетный двор был единственным в СССР предприятием, выпускавшим монеты и награды. Завод поставили в число первых, которые необходимо эвакуировать, но это не помогло. По плану, Монетный двор должны были перевезти двумя эшелонами. Но пришел в Краснокамск в сентябре 1941 года только один. Он доставил оборудование, материалы и всего лишь 37 сотрудников. Второго поезда на Урале так и не дождались — Северная столица была уже отрезана врагом. А именно вторым составом должны были привезти рабочие специализированных профессий, а также административно-технический персонал. Нехватка кадров станет одной из главных проблем предприятия в течение всех военных лет.
Размещать Монетный двор пришлось в недостроенном деревянном цехе. Это было простое деревянное здание на территории Краснокамской фабрики Гознак, абсолютно пригодное для производства монет и наград. Приехавшим ленинградцам пришлось делать двойную работу: параллельно достраивать цех и монтировать разобранное оборудование.
Быт
Многих сотрудников Монетного двора в Краснокамске подселили в квартиры работников Гознака. Другим достались места в деревянных бараках, общежитиях и даже подвалах. Общественным питанием эвакуированных обеспечивали столовые Гознака.
«На огромное количество работающих продуктов не хватало, в столовой постоянно фиксировался недовес, качество готовых блюд было крайне низким», — пишут в своей статье на основе воспоминаний заводчан историки Елена Гирко и Татьяна Семакина.
При этом за годы войны ситуация с питанием и обеспечением продуктами так и не улучшилась. Уже в 1945 году в газете «За большевистские темпы» сказано: «Для улучшения быта работников Монетного двора ничего не сделано. Питанию внимание не уделяется. Столовая работает плохо. Меню крайне однообразно, пищу приготовляют невкусную, часто из недоброкачественных продуктов. Порции подаются меньше нормы. Обеды часто подают холодными. Плохо отоваривают продуктовые карточки. Многие рабочие не получали жиров и мяса с апреля. А промтоваров в этом году не выдавали совсем».
Производство
Нехватка кадров и качественных материалов — две главные проблемы Монетного двора в годы войны. Для нормальной работы предприятию было необходимо 600 человек. Но осенью 1941 года их было 79, к началу 1942-го — 102. И даже в 1945-м на заводе будет трудиться только 561 человек. А большую часть рабочих составят ученики, не имеющие никакого опыта.
«Технология изготовления наград предполагала огромное количество ручных операций. Если прибавить к этому практически полное отсутствие квалифицированных сотрудников, полноценного оборудования и необходимых материалов, то становится понятным, что процесс выпуска наградной продукции был чрезвычайно тяжелым», — пишут Гирко и Семакина.
Работали сотрудники Монетного двора по 11 часов и даже больше. Выходные — только по праздникам, иногда в начале месяца или по особым разрешениям администрации. Про отпуск не было и речи. Низкое качество материалов приводило к большому количеству брака. Плохими были эмали для окраски орденов, сталь для штемпелей и инструмента. Все это срывало план производства.
Несмотря на все трудности план рабочим только повышали. В 1942 году было приказано увеличить выпуск орденов и медалей в 1,86 раза по сравнению с 1941 годом. Каждый месяц нужно было изготовить 7 431 штуку. Более того, приходилось не просто штамповать уже известные награды, но и осваивать производство новых. Это, например, ордена Суворова, Кутузова, Отечественной войны двух степеней, а также медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда». С третьего квартала 1942 года начали и чеканку монет.
Всего за годы Великой Отечественной войны на Монетном дворе внедрили в производство 78 наименований новых изделий. Всего было выпущено более 2,5 млн готовых орденов и медалей, более 9 млн полуфабрикатов орденов и медалей, около 750 млн монет и множество другой продукции. Краснокамский филиал Ленинградского монетного двора девять раз завоевывал первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании, награждался переходящими Красными знаменами ВЦСПС и НКФ СССР и денежными премиями.
Материал создан на основе исследования истории Краснокамского монетного двора Елены Гирко и Татьяны Семакиной — сотрудников Краснокамского краеведческого музея.
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