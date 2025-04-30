В Перми вечером 1 мая закроют Коммунальный мост через Каму

Мост закроют для всех
В Перми Коммунальный мост через Каму будет закрыт для пешеходов и транспорта вечером 1 мая. Это связано с запуском праздничного салюта, сообщили в минтрансе региона.
«С 22:30 до 23:30 1 мая 2025 года будет закрыто движение транспорта и пешеходов по Коммунальном мосту через р. Кама. Прекращение движения вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничного салюта», — сообщает минтранс в Telegram.
Праздничный салют запустят в 23:00 с территории городского пляжа. Наблюдать его лучше всего с центральной набережной.
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