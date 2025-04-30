30 апреля 2025

В Перми вечером 1 мая закроют Коммунальный мост через Каму

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост закроют для всех
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В Перми Коммунальный мост через Каму будет закрыт для пешеходов и транспорта вечером 1 мая. Это связано с запуском праздничного салюта, сообщили в минтрансе региона.

«С 22:30 до 23:30 1 мая 2025 года будет закрыто движение транспорта и пешеходов по Коммунальном мосту через р. Кама. Прекращение движения вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничного салюта», — сообщает минтранс в Telegram.

Праздничный салют запустят в 23:00 с территории городского пляжа. Наблюдать его лучше всего с центральной набережной.

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В Перми Коммунальный мост через Каму будет закрыт для пешеходов и транспорта вечером 1 мая. Это связано с запуском праздничного салюта, сообщили в минтрансе региона. «С 22:30 до 23:30 1 мая 2025 года будет закрыто движение транспорта и пешеходов по Коммунальном мосту через р. Кама. Прекращение движения вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничного салюта», — сообщает минтранс в Telegram. Праздничный салют запустят в 23:00 с территории городского пляжа. Наблюдать его лучше всего с центральной набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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