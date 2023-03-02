Курганских школьников перестали возить на уроки из-за увольнения водителя автобуса

Ученикам приходится самостоятельно добираться до новой Кетовской школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области перестал курсировать школьный автобус, подвозивший учеников новой школы села Кетово, проживающих в других населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказали родители школьников. В администрации Кетовского округа информацию подтвердили.

«Подвоз обучающихся школьным автобусом временно не осуществляется в связи с увольнением по собственному желаю водителя школьного автобуса. Подвоз школьников до места обучения и обратно будет возобновлен после принятия на работу нового водителя. Управлением образования Кетовского муниципального округа посредством взаимодействия с ГКУ „Центр занятости населения Курганской области“ ведется подбор кадров на должность водителя автобуса», — говорится в ответе администрации Кетовского округа на запрос агентства. При этом не уточняется, как организованы занятия для учеников школы из отдаленных населенных пунктов.

Ранее URA.RU писало, что новая школа в селе Кетово на 1100 мест начала работать с января 2023 года. В церемонии открытия принял участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов с помощью видеоконференцсвязи. Кетовскую школу построила компания «Эверест» в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в 2022 году.