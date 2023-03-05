Жительница Кургана требует от следкома вернуть арестованную иномарку

06 марта 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

В Кургане следователи арестовали иномарку горожанки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана подала иск к региональному СУ СКР, в котором требует снять арест с иномарки, наложенный в рамках уголовного дела ее бывшего мужа. Информация появилась на сайте Курганского областного суда. «В рамках уголовного дела наложен арест на принадлежащий ей на праве собственности автомобиль <…> просила суд освободить от ареста транспортное средство Toyota Camry», — сообщается в материалах дела. Автомобиль был арестован летом 2021 года по делу о мошенничестве в отношении группы риэлторов, среди которых числится бывший муж женщины. В иске она указывала, что приобрела машину на свои деньги, собственностью бывшего супруга авто не являлся. Также она просила рассмотреть вопрос о добросовестности покупки, чтобы освободить машину от ареста. Представитель следкома в суде указал, что «вопрос об освобождении имущества от ареста не подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства». По данной причине суд первой инстанции отклонил иск. Апелляционный суд отправил дело на пересмотр из-за правовых нюансов. В настоящее время оставшаяся без машины женщина подала кассацию на решение суда, отказавшего в иске. Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении региона. На момент опубликования новости ответ получен не был.

Жительница Кургана подала иск к региональному СУ СКР, в котором требует снять арест с иномарки, наложенный в рамках уголовного дела ее бывшего мужа. Информация появилась на сайте Курганского областного суда. «В рамках уголовного дела наложен арест на принадлежащий ей на праве собственности автомобиль <…> просила суд освободить от ареста транспортное средство Toyota Camry», — сообщается в материалах дела. Автомобиль был арестован летом 2021 года по делу о мошенничестве в отношении группы риэлторов, среди которых числится бывший муж женщины. В иске она указывала, что приобрела машину на свои деньги, собственностью бывшего супруга авто не являлся. Также она просила рассмотреть вопрос о добросовестности покупки, чтобы освободить машину от ареста. Представитель следкома в суде указал, что «вопрос об освобождении имущества от ареста не подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства». По данной причине суд первой инстанции отклонил иск. Апелляционный суд отправил дело на пересмотр из-за правовых нюансов. В настоящее время оставшаяся без машины женщина подала кассацию на решение суда, отказавшего в иске. Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении региона. На момент опубликования новости ответ получен не был.