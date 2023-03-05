05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Жительница Кургана требует от следкома вернуть арестованную иномарку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, гараж, автомобиль, тойота камри, машина, toyota camry
В Кургане следователи арестовали иномарку горожанки Фото:

Жительница Кургана подала иск к региональному СУ СКР, в котором требует снять арест с иномарки, наложенный в рамках уголовного дела ее бывшего мужа. Информация появилась на сайте Курганского областного суда.

«В рамках уголовного дела наложен арест на принадлежащий ей на праве собственности автомобиль <…> просила суд освободить от ареста транспортное средство Toyota Camry», — сообщается в материалах дела. Автомобиль был арестован летом 2021 года по делу о мошенничестве в отношении группы риэлторов, среди которых числится бывший муж женщины.

В иске она указывала, что приобрела машину на свои деньги, собственностью бывшего супруга авто не являлся. Также она просила рассмотреть вопрос о добросовестности покупки, чтобы освободить машину от ареста.

Представитель следкома в суде указал, что «вопрос об освобождении имущества от ареста не подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства». По данной причине суд первой инстанции отклонил иск. Апелляционный суд отправил дело на пересмотр из-за правовых нюансов. В настоящее время оставшаяся без машины женщина подала кассацию на решение суда, отказавшего в иске.

Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении региона. На момент опубликования новости ответ получен не был.

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Жительница Кургана подала иск к региональному СУ СКР, в котором требует снять арест с иномарки, наложенный в рамках уголовного дела ее бывшего мужа. Информация появилась на сайте Курганского областного суда. «В рамках уголовного дела наложен арест на принадлежащий ей на праве собственности автомобиль <…> просила суд освободить от ареста транспортное средство Toyota Camry», — сообщается в материалах дела. Автомобиль был арестован летом 2021 года по делу о мошенничестве в отношении группы риэлторов, среди которых числится бывший муж женщины. В иске она указывала, что приобрела машину на свои деньги, собственностью бывшего супруга авто не являлся. Также она просила рассмотреть вопрос о добросовестности покупки, чтобы освободить машину от ареста. Представитель следкома в суде указал, что «вопрос об освобождении имущества от ареста не подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства». По данной причине суд первой инстанции отклонил иск. Апелляционный суд отправил дело на пересмотр из-за правовых нюансов. В настоящее время оставшаяся без машины женщина подала кассацию на решение суда, отказавшего в иске. Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении региона. На момент опубликования новости ответ получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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