Жительница Кургана требует от следкома вернуть арестованную иномарку

Жительница Кургана подала иск к региональному СУ СКР, в котором требует снять арест с иномарки, наложенный в рамках уголовного дела ее бывшего мужа. Информация появилась на сайте Курганского областного суда.
«В рамках уголовного дела наложен арест на принадлежащий ей на праве собственности автомобиль <…> просила суд освободить от ареста транспортное средство Toyota Camry», — сообщается в материалах дела. Автомобиль был арестован летом 2021 года по делу о мошенничестве в отношении группы риэлторов, среди которых числится бывший муж женщины.
В иске она указывала, что приобрела машину на свои деньги, собственностью бывшего супруга авто не являлся. Также она просила рассмотреть вопрос о добросовестности покупки, чтобы освободить машину от ареста.
Представитель следкома в суде указал, что «вопрос об освобождении имущества от ареста не подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства». По данной причине суд первой инстанции отклонил иск. Апелляционный суд отправил дело на пересмотр из-за правовых нюансов. В настоящее время оставшаяся без машины женщина подала кассацию на решение суда, отказавшего в иске.
Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении региона. На момент опубликования новости ответ получен не был.
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