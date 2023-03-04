04 марта 2023
03 марта 2023

Тюменский дизайнер представила коллекцию платьев в ОАЭ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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16-ый сезон Недели моды. Екатеринбург, показ дизайнерской одежды, показ мод, неделя моды
В показе мод участвовали женщины от 40 лет Фото:

Тюменский дизайнер Кира Кузнецова продемонстрировала свою коллекцию платьев в Арабских Эмиратах. Она дебютировала на International Dream Fashion Show Dubai вместе с десятью моделями студии Ирины Авериной Celebrity Model Group 35+. Об этом рассказала сама Кира Кузнецова.

«Для показа были сшиты роскошные вечерние платья. Наша поездка отличительна тем, что набирали не молодых моделей, а женщин 40, 50+. В мою команду вошли женщины и большого размера, и невысокого роста, и все смотрелось весьма гармонично», — рассказала Кузнецова в интервью корреспонденту «Тюменской линии».

По словам дизайнера, ее пригласили организаторы показов. Они занимаются продвижением русских дизайнеров за границей.

В показе участвовали женщины 40+
Фото:

Фото:

Фото:

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Тюменский дизайнер Кира Кузнецова продемонстрировала свою коллекцию платьев в Арабских Эмиратах. Она дебютировала на International Dream Fashion Show Dubai вместе с десятью моделями студии Ирины Авериной Celebrity Model Group 35+. Об этом рассказала сама Кира Кузнецова. «Для показа были сшиты роскошные вечерние платья. Наша поездка отличительна тем, что набирали не молодых моделей, а женщин 40, 50+. В мою команду вошли женщины и большого размера, и невысокого роста, и все смотрелось весьма гармонично», — рассказала Кузнецова в интервью корреспонденту «Тюменской линии». По словам дизайнера, ее пригласили организаторы показов. Они занимаются продвижением русских дизайнеров за границей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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