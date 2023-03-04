Тюменский дизайнер представила коллекцию платьев в ОАЭ. Фото

05 марта 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

В показе мод участвовали женщины от 40 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменский дизайнер Кира Кузнецова продемонстрировала свою коллекцию платьев в Арабских Эмиратах. Она дебютировала на International Dream Fashion Show Dubai вместе с десятью моделями студии Ирины Авериной Celebrity Model Group 35+. Об этом рассказала сама Кира Кузнецова. «Для показа были сшиты роскошные вечерние платья. Наша поездка отличительна тем, что набирали не молодых моделей, а женщин 40, 50+. В мою команду вошли женщины и большого размера, и невысокого роста, и все смотрелось весьма гармонично», — рассказала Кузнецова в интервью корреспонденту «Тюменской линии». По словам дизайнера, ее пригласили организаторы показов. Они занимаются продвижением русских дизайнеров за границей. В показе участвовали женщины 40+ Фото: Кира Кузнецова, «Тюменская линия» Фото: Кира Кузнецова, «Тюменская линия» Фото: Кира Кузнецова, «Тюменская линия»

Тюменский дизайнер Кира Кузнецова продемонстрировала свою коллекцию платьев в Арабских Эмиратах. Она дебютировала на International Dream Fashion Show Dubai вместе с десятью моделями студии Ирины Авериной Celebrity Model Group 35+. Об этом рассказала сама Кира Кузнецова. «Для показа были сшиты роскошные вечерние платья. Наша поездка отличительна тем, что набирали не молодых моделей, а женщин 40, 50+. В мою команду вошли женщины и большого размера, и невысокого роста, и все смотрелось весьма гармонично», — рассказала Кузнецова в интервью корреспонденту «Тюменской линии». По словам дизайнера, ее пригласили организаторы показов. Они занимаются продвижением русских дизайнеров за границей.