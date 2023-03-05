В Тюмени секс-шоп открыли по соседству с детским центром

06 марта 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Обоих арендодателей такое соседство не смущает Фото: Денис Моргунов © URA.RU В семейном жилом комплексе «Звездный городок» открылся секс-шоп по соседству с детским центром. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жильцы одного из домов неподалеку. «Долго не могли понять, что за новый магазин у нас открылся. Потом почитали описание в 2ГИС, из которого стало ясно, что это секс-шоп. Самое смешное, что в соседнем крыльце от них — детский центр. Там много местных ребятишек занимается, школьники, в основном», — поделились читатели URA.RU. Корреспондент агентства связался со школой скорочтения и развития интеллекта IQ007, рядом с которой находится магазин интимных товаров. Там сообщили, что от родителей и учеников жалоб и претензий по поводу необычного соседства не поступало. По их словам, на этом месте раньше находился и зоомагазин, и продавалась шаурма, а о специфике бизнеса нового арендодателя они не в курсе. В магазине интимных товаров Fire of Love рассказали, что они арендуют это место с октября прошлого года. Детский центр появился в этом районе раньше. По словам сотрудников магазина, к ним не приходили с претензиями. Магазин с улицы оформлен так (тонированные окна), что сложно догадаться, что там продается. Агентство направило запрос в адрес компании-застройщика «Страна Девелопмент». Ответ на него ожидается.

В семейном жилом комплексе «Звездный городок» открылся секс-шоп по соседству с детским центром. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жильцы одного из домов неподалеку. «Долго не могли понять, что за новый магазин у нас открылся. Потом почитали описание в 2ГИС, из которого стало ясно, что это секс-шоп. Самое смешное, что в соседнем крыльце от них — детский центр. Там много местных ребятишек занимается, школьники, в основном», — поделились читатели URA.RU. Корреспондент агентства связался со школой скорочтения и развития интеллекта IQ007, рядом с которой находится магазин интимных товаров. Там сообщили, что от родителей и учеников жалоб и претензий по поводу необычного соседства не поступало. По их словам, на этом месте раньше находился и зоомагазин, и продавалась шаурма, а о специфике бизнеса нового арендодателя они не в курсе. В магазине интимных товаров Fire of Love рассказали, что они арендуют это место с октября прошлого года. Детский центр появился в этом районе раньше. По словам сотрудников магазина, к ним не приходили с претензиями. Магазин с улицы оформлен так (тонированные окна), что сложно догадаться, что там продается. Агентство направило запрос в адрес компании-застройщика «Страна Девелопмент». Ответ на него ожидается.