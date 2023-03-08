Тюменцам предлагают стать владельцами бизнеса «для взрослых»

09 марта 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Новый владелец поможет клиентам реализовать свои фантазии в телефонном разговоре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Тюмени предлагают стать владельцами сайта формата «Разговоры для взрослых». Объявление размещено на доске Avito, стоимость предложения — 55 тыс. рублей. «Продаю готовый бизнес, сайт работает больше 1 года и приносит стабильную и отличную прибыль, если давать рекламу. Чистая прибыль будет составлять не менее 80 тыс. рублей в первый месяц работы. Потенциал данного направления и проекта 100 — 200 тыс. рублей в месяц чистой прибыли», — говорится в объявлении. Автор объявления поясняет, что новому владельцу сайта ни с кем связываться и разговаривать не придется — покупатель выступит посредником между клиентом и сетью колл-центров по всей России. Прибыль будет идти с процента за стоимость каждого звонка. «Сервис полностью автоматизирован, у вас будет личный кабинет, где вы будете видеть детальную статистику разговоров и начисленные деньги на ваш счет», — поясняет продавец. В бизнес-сообществе Тюмени такую схему заработка считают «приветом из 90-х». Как пояснил URA.RU один из предпринимателей Тюменской области, сейчас все зарабатывают, как могут. «Так же было во времена перестройки, любая схема была востребована, если приносила деньги, и к этому мы теперь возвращаемся», — добавил в беседе с URA.RU источник. На момент публикации связаться с продавцом и узнать детали и причину продажи бизнеса не удалось. Ранее агентство рассказало, что тюменцам предлагают стать владельцами развлекательного бизнеса в ОАЭ. На продажу на Avito выставили колесо обозрения на набережной Рас-эль-Хайма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Тюмени предлагают стать владельцами сайта формата «Разговоры для взрослых». Объявление размещено на доске Avito, стоимость предложения — 55 тыс. рублей. «Продаю готовый бизнес, сайт работает больше 1 года и приносит стабильную и отличную прибыль, если давать рекламу. Чистая прибыль будет составлять не менее 80 тыс. рублей в первый месяц работы. Потенциал данного направления и проекта 100 — 200 тыс. рублей в месяц чистой прибыли», — говорится в объявлении. Автор объявления поясняет, что новому владельцу сайта ни с кем связываться и разговаривать не придется — покупатель выступит посредником между клиентом и сетью колл-центров по всей России. Прибыль будет идти с процента за стоимость каждого звонка. «Сервис полностью автоматизирован, у вас будет личный кабинет, где вы будете видеть детальную статистику разговоров и начисленные деньги на ваш счет», — поясняет продавец. В бизнес-сообществе Тюмени такую схему заработка считают «приветом из 90-х». Как пояснил URA.RU один из предпринимателей Тюменской области, сейчас все зарабатывают, как могут. «Так же было во времена перестройки, любая схема была востребована, если приносила деньги, и к этому мы теперь возвращаемся», — добавил в беседе с URA.RU источник. На момент публикации связаться с продавцом и узнать детали и причину продажи бизнеса не удалось. Ранее агентство рассказало, что тюменцам предлагают стать владельцами развлекательного бизнеса в ОАЭ. На продажу на Avito выставили колесо обозрения на набережной Рас-эль-Хайма.