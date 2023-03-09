Тюменцы массово пересаживаются на китайские автомобили

В Тюменской области резко вырос спрос на китайские автомобили. Данные об этом предоставили аналитики «Авито Авто». Возрастающий интерес зафиксирован именно на новые машины.
«Спрос на новые автомобили китайских брендов в Тюменской области на „Авито Авто“ по сравнению с прошлым годом вырос на 82%, а на автомобили китайских моделей с пробегом — на 40%», — сообщают в службе сервиса. Средняя цена нового китайского авто составляет 2 820 000 рублей.
По данным аналитиков, за первые два месяца 2023 года самой востребованной среди тюменцев стала модель Geely Coolray. Средняя цена — 2 040 000 рублей. На ее долю пришлось 17,2% от общего спроса на новые авто китайских производителей на «Авито Авто» в регионе.
В целом, согласно данным, доля китайских машин на российском рынке увеличилась значительно. Так в прошлом году этот процент составлял 9,3. В текущем году аналитики отмечают подъем до 32%.
Ранее среди тюменских автолюбителей был проведен опрос. Почти половина опрошенных граждан Тюменской области (44%) ответили положительно на вопрос «Готовы ли вы пересесть на китайские автомобили».
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