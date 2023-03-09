Тюменцы массово пересаживаются на китайские автомобили

Аналитики «Авито»: в Тюменской области на 82% вырос спрос на китайские автомобили

Тюменцы предпочитают покупать именно новые модели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области резко вырос спрос на китайские автомобили. Данные об этом предоставили аналитики «Авито Авто». Возрастающий интерес зафиксирован именно на новые машины.

«Спрос на новые автомобили китайских брендов в Тюменской области на „Авито Авто“ по сравнению с прошлым годом вырос на 82%, а на автомобили китайских моделей с пробегом — на 40%», — сообщают в службе сервиса. Средняя цена нового китайского авто составляет 2 820 000 рублей.

По данным аналитиков, за первые два месяца 2023 года самой востребованной среди тюменцев стала модель Geely Coolray. Средняя цена — 2 040 000 рублей. На ее долю пришлось 17,2% от общего спроса на новые авто китайских производителей на «Авито Авто» в регионе.

В целом, согласно данным, доля китайских машин на российском рынке увеличилась значительно. Так в прошлом году этот процент составлял 9,3. В текущем году аналитики отмечают подъем до 32%.

Ранее среди тюменских автолюбителей был проведен опрос. Почти половина опрошенных граждан Тюменской области (44%) ответили положительно на вопрос «Готовы ли вы пересесть на китайские автомобили».