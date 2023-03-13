13 марта 2023

Тюменского экс-судью за счет бюджета на три недели отправят в люкс в санатории

Путевка в санаторий для тюменского судьи в отставке обойдется бюджету в 232 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
Бывший судья будет поправлять здоровье за счет бюджета Фото:

Тюменский экс-судья три недели проведет в номере люкс в санатории «Тараскуль», на что из федерального бюджета потратят 232 тысячи рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Начальная цена: 232 033 рубля. Условия размещения: одноместный двухкомнатный люкс», — говорится в документах тендера на сайте госзакупок, размещенного Тюменским областным судом.

По условиям контракта бывший судья отправится на оздоровление в санаторий «Тараскуль». Проживать там он будет 21 день. Питание гостя должно быть улучшенным, по системе шведского стола, либо состоять из блюд, которые закажет сам отдыхающий.

Как ранее писало URA.RU, подобные льготы для бывших судей предусматриваются федеральным законодательством. Оплата путевок также происходит из госбюджета.

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Тюменский экс-судья три недели проведет в номере люкс в санатории «Тараскуль», на что из федерального бюджета потратят 232 тысячи рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. «Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Начальная цена: 232 033 рубля. Условия размещения: одноместный двухкомнатный люкс», — говорится в документах тендера на сайте госзакупок, размещенного Тюменским областным судом. По условиям контракта бывший судья отправится на оздоровление в санаторий «Тараскуль». Проживать там он будет 21 день. Питание гостя должно быть улучшенным, по системе шведского стола, либо состоять из блюд, которые закажет сам отдыхающий. Как ранее писало URA.RU, подобные льготы для бывших судей предусматриваются федеральным законодательством. Оплата путевок также происходит из госбюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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