Тюменского экс-судью за счет бюджета на три недели отправят в люкс в санатории

Путевка в санаторий для тюменского судьи в отставке обойдется бюджету в 232 тысячи рублей

14 марта 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Бывший судья будет поправлять здоровье за счет бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский экс-судья три недели проведет в номере люкс в санатории «Тараскуль», на что из федерального бюджета потратят 232 тысячи рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. «Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Начальная цена: 232 033 рубля. Условия размещения: одноместный двухкомнатный люкс», — говорится в документах тендера на сайте госзакупок, размещенного Тюменским областным судом. По условиям контракта бывший судья отправится на оздоровление в санаторий «Тараскуль». Проживать там он будет 21 день. Питание гостя должно быть улучшенным, по системе шведского стола, либо состоять из блюд, которые закажет сам отдыхающий. Как ранее писало URA.RU, подобные льготы для бывших судей предусматриваются федеральным законодательством. Оплата путевок также происходит из госбюджета.

Тюменский экс-судья три недели проведет в номере люкс в санатории «Тараскуль», на что из федерального бюджета потратят 232 тысячи рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. «Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Начальная цена: 232 033 рубля. Условия размещения: одноместный двухкомнатный люкс», — говорится в документах тендера на сайте госзакупок, размещенного Тюменским областным судом. По условиям контракта бывший судья отправится на оздоровление в санаторий «Тараскуль». Проживать там он будет 21 день. Питание гостя должно быть улучшенным, по системе шведского стола, либо состоять из блюд, которые закажет сам отдыхающий. Как ранее писало URA.RU, подобные льготы для бывших судей предусматриваются федеральным законодательством. Оплата путевок также происходит из госбюджета.