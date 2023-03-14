14 марта 2023
13 марта 2023

После отставки замгубернатора мэры ЯНАО хотят лишить ее людей власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание. Курган, чиновники, судебное заседание, депутаты, руки, ответчик, истец
Мэры из ЯНАО готовят отставки в администрациях Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Главы муниципалитетов ЯНАО ожидают отставки замгубернатора Татьяны Бучковой, чтобы сместить ее людей в мэриях. Об этом URA.RU сообщил источник в политокружении.

«В муниципалитетах уже готовятся к уходу ставленников Бучковой. Когда чиновница покинет пост замгубернатора, ожидается, что львиная доля начальников департаментов образований, управлений культуры и спорта, которые ранее пользовались ее покровительством, лишатся должностей», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ноябрьска Алексей Романов уже задумывается о смещении своего зама по соцвопросам Наталью Филонец. Бучкова продвинула ее на этот пост с подачи депутата заксобрания Надежды Гудковой.

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Главы муниципалитетов ЯНАО ожидают отставки замгубернатора Татьяны Бучковой, чтобы сместить ее людей в мэриях. Об этом URA.RU сообщил источник в политокружении. «В муниципалитетах уже готовятся к уходу ставленников Бучковой. Когда чиновница покинет пост замгубернатора, ожидается, что львиная доля начальников департаментов образований, управлений культуры и спорта, которые ранее пользовались ее покровительством, лишатся должностей», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ноябрьска Алексей Романов уже задумывается о смещении своего зама по соцвопросам Наталью Филонец. Бучкова продвинула ее на этот пост с подачи депутата заксобрания Надежды Гудковой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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