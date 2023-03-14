После отставки замгубернатора мэры ЯНАО хотят лишить ее людей власти

Мэры из ЯНАО готовят отставки в администрациях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Главы муниципалитетов ЯНАО ожидают отставки замгубернатора Татьяны Бучковой, чтобы сместить ее людей в мэриях. Об этом URA.RU сообщил источник в политокружении.

«В муниципалитетах уже готовятся к уходу ставленников Бучковой. Когда чиновница покинет пост замгубернатора, ожидается, что львиная доля начальников департаментов образований, управлений культуры и спорта, которые ранее пользовались ее покровительством, лишатся должностей», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ноябрьска Алексей Романов уже задумывается о смещении своего зама по соцвопросам Наталью Филонец. Бучкова продвинула ее на этот пост с подачи депутата заксобрания Надежды Гудковой.