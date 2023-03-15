Пермяки готовятся пройти 360 км по Азии и Европе на морских каяках

15 марта 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Каяк быстрее привычных для пермских туристов катамаранов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Команда туристов в начале мая пройдет по реке Чусовая от поселка Коуровка в Свердловской области до города Чусовой в Пермском крае. Участников сплава протяженностью 360 км, включающего азиатскую и европейскую части России, собирает компания «Доступный Урал», которую вдохновил на путешествие роман Алексея Иванова. «Приглашаем в приключение года — недельную экспедицию на морских каяках по реке Чусовая, на которую мы вдохновились, прочитав роман Алексея Иванова „Золото Бунта“. Пройти Чусовую от начала и до конца, вживую посмотреть на деревни, леса и камни-бойцы, описанные в книге, узнать, где жили вогулы, и найти пещеру, где был спрятан клад Пугача, познакомиться со староверами, сохранившими свои традиции с тех времен, а также получить звание главного сплавщика на Чусовой», — сообщается на сайте проекта. Сплав займет шесть дней. «Коуровка-Чусовой» — это так называемый всесоюзный туристический маршрут №58. Его основали в 1958 году. Участие в таком походе давало право на значок «Турист СССР».

Команда туристов в начале мая пройдет по реке Чусовая от поселка Коуровка в Свердловской области до города Чусовой в Пермском крае. Участников сплава протяженностью 360 км, включающего азиатскую и европейскую части России, собирает компания «Доступный Урал», которую вдохновил на путешествие роман Алексея Иванова. «Приглашаем в приключение года — недельную экспедицию на морских каяках по реке Чусовая, на которую мы вдохновились, прочитав роман Алексея Иванова „Золото Бунта“. Пройти Чусовую от начала и до конца, вживую посмотреть на деревни, леса и камни-бойцы, описанные в книге, узнать, где жили вогулы, и найти пещеру, где был спрятан клад Пугача, познакомиться со староверами, сохранившими свои традиции с тех времен, а также получить звание главного сплавщика на Чусовой», — сообщается на сайте проекта. Сплав займет шесть дней. «Коуровка-Чусовой» — это так называемый всесоюзный туристический маршрут №58. Его основали в 1958 году. Участие в таком походе давало право на значок «Турист СССР».