Пермяки готовятся пройти 360 км по Азии и Европе на морских каяках

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Каяк быстрее привычных для пермских туристов катамаранов Фото:

Команда туристов в начале мая пройдет по реке Чусовая от поселка Коуровка в Свердловской области до города Чусовой в Пермском крае. Участников сплава протяженностью 360 км, включающего азиатскую и европейскую части России, собирает компания «Доступный Урал», которую вдохновил на путешествие роман Алексея Иванова.

«Приглашаем в приключение года — недельную экспедицию на морских каяках по реке Чусовая, на которую мы вдохновились, прочитав роман Алексея Иванова „Золото Бунта“. Пройти Чусовую от начала и до конца, вживую посмотреть на деревни, леса и камни-бойцы, описанные в книге, узнать, где жили вогулы, и найти пещеру, где был спрятан клад Пугача, познакомиться со староверами, сохранившими свои традиции с тех времен, а также получить звание главного сплавщика на Чусовой», — сообщается на сайте проекта.

Сплав займет шесть дней. «Коуровка-Чусовой» — это так называемый всесоюзный туристический маршрут №58. Его основали в 1958 году. Участие в таком походе давало право на значок «Турист СССР».

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Команда туристов в начале мая пройдет по реке Чусовая от поселка Коуровка в Свердловской области до города Чусовой в Пермском крае. Участников сплава протяженностью 360 км, включающего азиатскую и европейскую части России, собирает компания «Доступный Урал», которую вдохновил на путешествие роман Алексея Иванова. «Приглашаем в приключение года — недельную экспедицию на морских каяках по реке Чусовая, на которую мы вдохновились, прочитав роман Алексея Иванова „Золото Бунта“. Пройти Чусовую от начала и до конца, вживую посмотреть на деревни, леса и камни-бойцы, описанные в книге, узнать, где жили вогулы, и найти пещеру, где был спрятан клад Пугача, познакомиться со староверами, сохранившими свои традиции с тех времен, а также получить звание главного сплавщика на Чусовой», — сообщается на сайте проекта. Сплав займет шесть дней. «Коуровка-Чусовой» — это так называемый всесоюзный туристический маршрут №58. Его основали в 1958 году. Участие в таком походе давало право на значок «Турист СССР».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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