Врач из ЯНАО пожаловалась, что год не может устроиться на работу в больницу

16 марта 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Девушка год не может устроиться на работу в больницу Фото: Нина Калинина © URA.RU Жительница Надыма (ЯНАО) пожаловалась, что год не может устроиться на работу в городскую больницу. Как написала в соцсети «ВКонтакте» Мария Иванова, в отделе кадров говорят, что нет вакансий. «Я медик, подскажите, как вообще возможно устроится в местную ЦРБ? Я уже год не могу устроиться. В отделе кадров один ответ — нет мест. Но ту есть медицинский колледж, куда тогда идут все эти студенты? Я ничего не понимаю, может я делаю что-то не так», — предположила девушка. В комментариях пользователи посоветовали трудоустроиться в другие медучреждения. «Попробуйте в «ЯТМ», «Центрпрофмед», «Гемотест», «Центр медицинской профилактики», — перечислила Анни Ильина. «А в центр занятости встали?» — поинтересовалась Ирина Андреевна. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что рабочие места в больнице есть. «Вакансии есть, они на сайте больницы обновляются ежемесячно. Есть вакансии врачей — (специалисты с высшим образованием), также есть вакансия лабораторного техника (среднее образование)», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в округе наблюдается дефицит врачей по двум направлениям. По информации аналитиков, в ЯНАО не хватает офтальмологов и инфекционистов.



Жительница Надыма (ЯНАО) пожаловалась, что год не может устроиться на работу в городскую больницу. Как написала в соцсети «ВКонтакте» Мария Иванова, в отделе кадров говорят, что нет вакансий. «Я медик, подскажите, как вообще возможно устроится в местную ЦРБ? Я уже год не могу устроиться. В отделе кадров один ответ — нет мест. Но ту есть медицинский колледж, куда тогда идут все эти студенты? Я ничего не понимаю, может я делаю что-то не так», — предположила девушка. В комментариях пользователи посоветовали трудоустроиться в другие медучреждения. «Попробуйте в «ЯТМ», «Центрпрофмед», «Гемотест», «Центр медицинской профилактики», — перечислила Анни Ильина. «А в центр занятости встали?» — поинтересовалась Ирина Андреевна. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что рабочие места в больнице есть. «Вакансии есть, они на сайте больницы обновляются ежемесячно. Есть вакансии врачей — (специалисты с высшим образованием), также есть вакансия лабораторного техника (среднее образование)», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в округе наблюдается дефицит врачей по двум направлениям. По информации аналитиков, в ЯНАО не хватает офтальмологов и инфекционистов.