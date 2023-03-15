15 марта 2023
14 марта 2023

Врач из ЯНАО пожаловалась, что год не может устроиться на работу в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Верхняя Пышма, прием у врача, участковый врач, терапевт, врач
Девушка год не может устроиться на работу в больницу Фото:

Жительница Надыма (ЯНАО) пожаловалась, что год не может устроиться на работу в городскую больницу. Как написала в соцсети «ВКонтакте» Мария Иванова, в отделе кадров говорят, что нет вакансий.

«Я медик, подскажите, как вообще возможно устроится в местную ЦРБ? Я уже год не могу устроиться. В отделе кадров один ответ — нет мест. Но ту есть медицинский колледж, куда тогда идут все эти студенты? Я ничего не понимаю, может я делаю что-то не так», — предположила девушка.

В комментариях пользователи посоветовали трудоустроиться в другие медучреждения. «Попробуйте в «ЯТМ», «Центрпрофмед», «Гемотест», «Центр медицинской профилактики», — перечислила Анни Ильина. «А в центр занятости встали?» — поинтересовалась Ирина Андреевна.

В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что рабочие места в больнице есть. «Вакансии есть, они на сайте больницы обновляются ежемесячно. Есть вакансии врачей — (специалисты с высшим образованием), также есть вакансия лабораторного техника (среднее образование)», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в округе наблюдается дефицит врачей по двум направлениям. По информации аналитиков, в ЯНАО не хватает офтальмологов и инфекционистов.

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Жительница Надыма (ЯНАО) пожаловалась, что год не может устроиться на работу в городскую больницу. Как написала в соцсети «ВКонтакте» Мария Иванова, в отделе кадров говорят, что нет вакансий. «Я медик, подскажите, как вообще возможно устроится в местную ЦРБ? Я уже год не могу устроиться. В отделе кадров один ответ — нет мест. Но ту есть медицинский колледж, куда тогда идут все эти студенты? Я ничего не понимаю, может я делаю что-то не так», — предположила девушка. В комментариях пользователи посоветовали трудоустроиться в другие медучреждения. «Попробуйте в «ЯТМ», «Центрпрофмед», «Гемотест», «Центр медицинской профилактики», — перечислила Анни Ильина. «А в центр занятости встали?» — поинтересовалась Ирина Андреевна. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что рабочие места в больнице есть. «Вакансии есть, они на сайте больницы обновляются ежемесячно. Есть вакансии врачей — (специалисты с высшим образованием), также есть вакансия лабораторного техника (среднее образование)», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в округе наблюдается дефицит врачей по двум направлениям. По информации аналитиков, в ЯНАО не хватает офтальмологов и инфекционистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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