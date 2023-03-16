В ЯНАО мигрант незаконно женился на россиянке

Гражданин Азербайджана в ЯНАО незаконно женился на россиянке. Как уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры, у мужчины на родине была супруга, с которой он не был разведен.
«Установлено, что гражданин Азербайджанской Республики заключил брак с россиянкой. При этом на территории Республики Азербайджан у иностранца имелся не расторгнутый брак, что препятствовало заключению брака в России», — говорится в сообщении.
В связи с этим, прокурор направил в суд иск, чтобы брак признали недействительным и аннулировали. Суд удовлетворил требования прокурора.
Ранее сообщалось, что гражданин Азербайджана женился на жительнице Лабытнанги из-за документов. Мужчине необходимо было получить разрешение на временное проживание.
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