16 марта 2023
15 марта 2023

В ЯНАО мигрант незаконно женился на россиянке

© Служба новостей «URA.RU»
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У иностранца имелся не расторгнутый брак, что препятствовало заключению брака в России Фото:

Гражданин Азербайджана в ЯНАО незаконно женился на россиянке. Как уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры, у мужчины на родине была супруга, с которой он не был разведен.

«Установлено, что гражданин Азербайджанской Республики заключил брак с россиянкой. При этом на территории Республики Азербайджан у иностранца имелся не расторгнутый брак, что препятствовало заключению брака в России», — говорится в сообщении.

В связи с этим, прокурор направил в суд иск, чтобы брак признали недействительным и аннулировали. Суд удовлетворил требования прокурора.

Ранее сообщалось, что гражданин Азербайджана женился на жительнице Лабытнанги из-за документов. Мужчине необходимо было получить разрешение на временное проживание.

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Гражданин Азербайджана в ЯНАО незаконно женился на россиянке. Как уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры, у мужчины на родине была супруга, с которой он не был разведен. «Установлено, что гражданин Азербайджанской Республики заключил брак с россиянкой. При этом на территории Республики Азербайджан у иностранца имелся не расторгнутый брак, что препятствовало заключению брака в России», — говорится в сообщении. В связи с этим, прокурор направил в суд иск, чтобы брак признали недействительным и аннулировали. Суд удовлетворил требования прокурора. Ранее сообщалось, что гражданин Азербайджана женился на жительнице Лабытнанги из-за документов. Мужчине необходимо было получить разрешение на временное проживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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