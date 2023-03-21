Мэрия Лангепаса до сих пор не убрала новогоднюю елку. Фото

22 марта 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

В мэрии Лангепаса обещают убрать елку в ближайшие дни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Лангепаса недоумевают, почему власти города до сих пор не убрали с центральной площади новогоднюю елку. Об этом URA.RU сообщил житель города на условиях анонимности. «Во всех городах елки убрали еще в начале февраля, а у нас до сих пор Новый год. Уже конец марта, а елка до сих пор стоит на центральной площади. Не убирают также новогодние елки, установленные вдоль дорог», — сообщил собеседник. В мэрии Лангепаса журналисту URA.RU сообщили, что елку на центральной площади не убирали, чтобы не разрушить залитый каток. «Елка стоит в центре катка, который молодежная палата города возвела на грант губернатора округа. И чтобы убрать ее, пришлось бы демонтировать и каток. Мы решили, пока на улице морозные дни, не начинать демонтаж елки и продлить радость праздника жителям города», — сообщили в мэрии. При этом в мэрии отметили, что рабочие уже приступили к демонтажу новогодних украшений. На центральной площади уже убран каток, и в ближайшие дни город избавится и от елок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО снесли скандальный ледовый городок. В Нижневартовске демонтировали ледовые фигуры на площади Нефтяников, которые несколько раз пытались исправить. Фото: читатель URA.RU

Жители Лангепаса недоумевают, почему власти города до сих пор не убрали с центральной площади новогоднюю елку. Об этом URA.RU сообщил житель города на условиях анонимности. «Во всех городах елки убрали еще в начале февраля, а у нас до сих пор Новый год. Уже конец марта, а елка до сих пор стоит на центральной площади. Не убирают также новогодние елки, установленные вдоль дорог», — сообщил собеседник. В мэрии Лангепаса журналисту URA.RU сообщили, что елку на центральной площади не убирали, чтобы не разрушить залитый каток. «Елка стоит в центре катка, который молодежная палата города возвела на грант губернатора округа. И чтобы убрать ее, пришлось бы демонтировать и каток. Мы решили, пока на улице морозные дни, не начинать демонтаж елки и продлить радость праздника жителям города», — сообщили в мэрии. При этом в мэрии отметили, что рабочие уже приступили к демонтажу новогодних украшений. На центральной площади уже убран каток, и в ближайшие дни город избавится и от елок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО снесли скандальный ледовый городок. В Нижневартовске демонтировали ледовые фигуры на площади Нефтяников, которые несколько раз пытались исправить.