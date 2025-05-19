Руководство «дочки» ННК в ХМАО рекомендовало не платить дивиденды за 2024 год

Совет директоров нефтяной компании «ННК-Варьеганнефтегаз» (дочернее общество Независимой нефтяной компании) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Соответствующее предложение адресовано годовому собранию акционеров, которое назначено на июнь 2025 года.
«Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 3 674 653 838,49 рублей. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2024 году. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2024 году», — говорится в официальных документах ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», опубликованных через «Интерфакс — Сервис раскрытия информации».
Решение может быть связано с внутренними инвестиционными планами и стремлением компании сохранить ликвидность, считают эксперты. «Компании могут отказаться от выплаты дивидендов даже при наличии прибыли — чтобы направить средства на развитие, выкуп собственных акций или создать финансовую подушку на фоне нестабильности. Такая мера не всегда ущемляет интересы акционеров и зачастую носит стратегический характер», — считают аналитики портала Finam.
Последний раз компания «ННК-Варьеганнефтегаз» выплачивала дивиденды по итогам 2019 года — тогда акционеры получили 3,02 рубля на одну привилегированную акцию. В последующие годы, включая 2020, 2021, 2023 и 2024, дивиденды не выплачивались. Об этом свидетельствуют данные инвестиционного портала Smart-Lab, агрегирующего корпоративную отчетность и раскрытия публичных компаний.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что привилегированные акции «Сургутнефтегаза», нефтяной компании из ХМАО, могут принести рекордные дивиденды. Это возможно при росте курса доллара и повышении доходов компании.
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