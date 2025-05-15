Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин претендует на пост главы Уральской транспортной прокуратуры. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«В кулуарах говорят, что эта должность для Ботвинкина привлекательнее, чем кресло прокурора Калужской области, которое прочат ему после окончания срока полномочий в Ханты-Мансийске. К тому же, тогда он останется на Урале, где ему все знакомо. Так что югорский прокурор прилагает все аппаратные усилия для того, чтобы заполучить пост», — передает инсайдер.
Пост начальника Уральской транспортной прокуратуры сейчас свободен. Вакансия появилась зимой 2024 года после отставки прежнего главы ведомства — Владимира Дроздецкого.
В пресс-службе окружной прокуратуры не комментируют кадровые перестановке. В Генеральной прокуратуре РФ не ответили на запрос журналиста агентства о новой должности Ботвинкина. Срок его полномочий истекает в июне 2025 года.
Ранее URA.RU писало о возможном переводе Ботвинкина на пост прокурора в Центральном федеральном округе. Источники сообщают, что он претендует на место главы надзорного ведомства Калужской области.
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