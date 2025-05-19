«Сургутнефтегаз» взыскал с работника 160 тысяч за поддельные справки об отпуске

© Служба новостей «URA.RU»
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Работник «Сургутнефтегаза» оказался в суде из-за поддельного отчета за льготный отпуск
Работник «Сургутнефтегаза» оказался в суде из-за поддельного отчета за льготный отпуск Фото:

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз», зарегистрированная в ХМАО, через суд вернула 160 тысяч рублей, выплаченные сотруднику в качестве компенсации за проезд в отпуск. Работодатель доказал, что работник предоставил в качестве отчетности поддельные справки о поездке в Крым, гласят судебные документы.

«Суд решил взыскать с гражданина в пользу ПАО „Сургутнефтегаз“ 160 547 рублей 20 копеек в счет возмещения причиненного ущерба. При проверке авансовых отчетов и документов, представленных работником, работодателем выявлен факт представления документов с недостоверными сведениями: справка о нахождении ответчика и членов его семьи в отпуске в г. Ялта (Крым) содержит признаки подделки», — указано в судебном решении, которое есть в распоряжении агентства URA.RU.

Слесарь-ремонтник получил от компании компенсацию в размере 160 547 рублей. Он заявил, что ездил с семьей в Ялту в льготный отпуск на автомобиле. Позже выяснилось, что справка о поездке подписана чиновником, который давно не работает в администрации. Более того, в ходе телефонного разговора с человеком, указанным в справке, подтвердилось, что подпись ей не принадлежит. Уголовное дело по факту мошенничества завели, но прекратили за истечением срока давности. Однако компании удалось взыскать компенсацию в рамках гражданского дела.

Агентство URA.RU направило запрос ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник нефтяной компании «Сургутнефтегаз» обратился в окружную трудовую инспекцию из-за нарушения его прав. Он пожаловался, что компания не платила ему зарплату во время обучения по охране труда.

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Нефтяная компания «Сургутнефтегаз», зарегистрированная в ХМАО, через суд вернула 160 тысяч рублей, выплаченные сотруднику в качестве компенсации за проезд в отпуск. Работодатель доказал, что работник предоставил в качестве отчетности поддельные справки о поездке в Крым, гласят судебные документы. «Суд решил взыскать с гражданина в пользу ПАО „Сургутнефтегаз“ 160 547 рублей 20 копеек в счет возмещения причиненного ущерба. При проверке авансовых отчетов и документов, представленных работником, работодателем выявлен факт представления документов с недостоверными сведениями: справка о нахождении ответчика и членов его семьи в отпуске в г. Ялта (Крым) содержит признаки подделки», — указано в судебном решении, которое есть в распоряжении агентства URA.RU. Слесарь-ремонтник получил от компании компенсацию в размере 160 547 рублей. Он заявил, что ездил с семьей в Ялту в льготный отпуск на автомобиле. Позже выяснилось, что справка о поездке подписана чиновником, который давно не работает в администрации. Более того, в ходе телефонного разговора с человеком, указанным в справке, подтвердилось, что подпись ей не принадлежит. Уголовное дело по факту мошенничества завели, но прекратили за истечением срока давности. Однако компании удалось взыскать компенсацию в рамках гражданского дела. Агентство URA.RU направило запрос ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что сотрудник нефтяной компании «Сургутнефтегаз» обратился в окружную трудовую инспекцию из-за нарушения его прав. Он пожаловался, что компания не платила ему зарплату во время обучения по охране труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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