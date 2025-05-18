18 мая 2025
17 мая 2025

У МЧС ХМАО появился новый катер, который поможет устранять разливы нефти. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уникальный катер придумали югорские разработчики
Уникальный катер придумали югорские разработчики Фото:

В 132 пожарно-спасательную часть передали катер для помощи в отдаленных поселках ХМАО, а также устранений разливов нефти. Об этом окружное управление МЧС сообщило в своем telegram-канале.

«Новейший катер предназначен для оказания помощи в отдаленных поселках, куда невозможно добраться по суше. Реагирования на разливы нефти, катер оснащен специальным оборудованием. Работы в любых условиях — от мелководья до бурного течения», — следует из сообщения.

Длина катера достигает более шести метров, а грузоподъемность — свыше трех тонн. Габариты позволят свободно пройти даже по обмелевшим рекам. Скорость судна рассчитана до 80 км/ч. Уникальный катер придумали югорские разработчики, новинка не имеет аналогов в мире. Проектом заинтересовалось министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

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В 132 пожарно-спасательную часть передали катер для помощи в отдаленных поселках ХМАО, а также устранений разливов нефти. Об этом окружное управление МЧС сообщило в своем telegram-канале. «Новейший катер предназначен для оказания помощи в отдаленных поселках, куда невозможно добраться по суше. Реагирования на разливы нефти, катер оснащен специальным оборудованием. Работы в любых условиях — от мелководья до бурного течения», — следует из сообщения. Длина катера достигает более шести метров, а грузоподъемность — свыше трех тонн. Габариты позволят свободно пройти даже по обмелевшим рекам. Скорость судна рассчитана до 80 км/ч. Уникальный катер придумали югорские разработчики, новинка не имеет аналогов в мире. Проектом заинтересовалось министерство чрезвычайных ситуаций РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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