В 132 пожарно-спасательную часть передали катер для помощи в отдаленных поселках ХМАО, а также устранений разливов нефти. Об этом окружное управление МЧС сообщило в своем telegram-канале.
«Новейший катер предназначен для оказания помощи в отдаленных поселках, куда невозможно добраться по суше. Реагирования на разливы нефти, катер оснащен специальным оборудованием. Работы в любых условиях — от мелководья до бурного течения», — следует из сообщения.
Длина катера достигает более шести метров, а грузоподъемность — свыше трех тонн. Габариты позволят свободно пройти даже по обмелевшим рекам. Скорость судна рассчитана до 80 км/ч. Уникальный катер придумали югорские разработчики, новинка не имеет аналогов в мире. Проектом заинтересовалось министерство чрезвычайных ситуаций РФ.
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