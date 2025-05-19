Власти Нижневартовска заплатят 12,5 миллионов рублей за фотосъемку могил

В Нижневартовске (ХМАО) ищут подрядчика для фото и аэро- съемки мест захоронений. За почти 12,5 миллионов рублей исполнителю потребуется фотографировать могилы на пяти кладбищах.
«Оказание услуг по инвентаризации кладбищ и мест захоронений включает в себя в том числе фотосъемку могилы и надмогильного сооружения с портретом умершего. Начальная цена контракта 12 426 310,00 рублей», — следует из документов, размещенных на Госзакупках.
Исполнителю предстоит собрать информацию об умерших, в том числе военных из журналов о местах захоронений, сделать аэросъемку, создать электронную карту захоронений в системе координат, привязанной к фотографиям и выявить бесхозные могилы. Такую работу необходимо провести на пяти кладбищах Нижневартовска, а завершить ее следует в августе. Данные в дальнейшем внесут в АИС «Единая Среда», чтобы более качественно и по принципу «одного окна» оказывать ритуальные услуги. Исключение составит информация о воинских захоронениях, она останется закрытой.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО инвентаризация кладбищ, которую проводят в департаменте ЖКХ региона, завершится в октябре 2025 года. Ее результатом станет появление в округе реестра кладбищ и организация погребений по принципу одного окна на портале «Госуслуг».
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