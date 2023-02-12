В ХМАО снесли скандальный ледовый городок. Видео

В ХМАО демонтировали ледовый городок с суровой Снегурочкой

13 февраля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Подрядчик исправлял лицо Снегурочки из-за критики жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) демонтировали ледовый городок на площади Нефтяников, на котором несколько раз дорабатывали ледовые фигуры и горки из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «В этом году что-то быстро мы прощаемся с елочкой и ледовым городком на центральной площади. Праздник был недолгим, но фигуры запоминающиеся», — говорится в сообщении. Демонтаж подрядчик начал накануне, сегодня закончены все работы по расчистке. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей занялись переделкой новогоднего городка. Было исправлено лицо скандальной Снегурочки, а зайца, который также не понравился вартовчанам, демонтировали. При этом подрядчиком были нарушены сроки по установке городка. Торжественное открытие главной елки города провели 24 декабря.

В Нижневартовске (ХМАО) демонтировали ледовый городок на площади Нефтяников, на котором несколько раз дорабатывали ледовые фигуры и горки из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «В этом году что-то быстро мы прощаемся с елочкой и ледовым городком на центральной площади. Праздник был недолгим, но фигуры запоминающиеся», — говорится в сообщении. Демонтаж подрядчик начал накануне, сегодня закончены все работы по расчистке. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей занялись переделкой новогоднего городка. Было исправлено лицо скандальной Снегурочки, а зайца, который также не понравился вартовчанам, демонтировали. При этом подрядчиком были нарушены сроки по установке городка. Торжественное открытие главной елки города провели 24 декабря.