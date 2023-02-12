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В ХМАО снесли скандальный ледовый городок. Видео

В ХМАО демонтировали ледовый городок с суровой Снегурочкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, снегурочка, ледовые скульптуры, скульптура изо льда
Подрядчик исправлял лицо Снегурочки из-за критики жителей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) демонтировали ледовый городок на площади Нефтяников, на котором несколько раз дорабатывали ледовые фигуры и горки из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«В этом году что-то быстро мы прощаемся с елочкой и ледовым городком на центральной площади. Праздник был недолгим, но фигуры запоминающиеся», — говорится в сообщении. Демонтаж подрядчик начал накануне, сегодня закончены все работы по расчистке.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей занялись переделкой новогоднего городка. Было исправлено лицо скандальной Снегурочки, а зайца, который также не понравился вартовчанам, демонтировали. При этом подрядчиком были нарушены сроки по установке городка. Торжественное открытие главной елки города провели 24 декабря.

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В Нижневартовске (ХМАО) демонтировали ледовый городок на площади Нефтяников, на котором несколько раз дорабатывали ледовые фигуры и горки из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «В этом году что-то быстро мы прощаемся с елочкой и ледовым городком на центральной площади. Праздник был недолгим, но фигуры запоминающиеся», — говорится в сообщении. Демонтаж подрядчик начал накануне, сегодня закончены все работы по расчистке. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей занялись переделкой новогоднего городка. Было исправлено лицо скандальной Снегурочки, а зайца, который также не понравился вартовчанам, демонтировали. При этом подрядчиком были нарушены сроки по установке городка. Торжественное открытие главной елки города провели 24 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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