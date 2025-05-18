Жительница ХМАО выращивала коноплю в системном блоке компьютера

Сургутский городской суд оштрафовал местную жительницу за незаконное хранение наркотических средств. Югорчанка соорудила из системного блока компьютера гроубокс и выращивала в нем коноплю. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
«В ноябре 2024 года женщина по месту своего проживания вырастила в цветочных горшках марихуану, после собрала части растений и высушила в духовой печи с целью личного дальнейшего употребления. Затем она хранила наркотик при себе и хотела употребить его в подъезде своего дома, но была задержана сотрудниками полиции», — следует из сообщения. К посту прикреплено фото, на котором видно, что запрещенное растение выращено внутри переоборудованного системного блока компьютера.
Полицейские нашли у сургутянки наркотическое вещество весом 11, 37 грамм. А при досмотре квартиры был также изъят гроубокс с горшками, в которых находились кусты конопли. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф.
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