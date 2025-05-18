Фигурантка коррупционного скандала в ХМАО наняла элитного адвоката

Экс-начальница управления по развитию местного самоуправления администрации Урая Наталья Емшанова, обвиняемая в хищении 500 тысяч рублей, заключила договор с адвокатом Еленой Жиковой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации города.
«Жикова — самый дорогой юрист в Урае. Она ранее защищала начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина, которого суд оправдал по делу о неисполнении обязанностей», — пояснил собеседник агентства. Сама Жикова отказалась комментировать сотрудничество с Емшановой, сославшись на адвокатскую тайну. Емшанова ответила на звонок журналиста агентства, но сбросила.
Ранее URA.RU писало, что Емшанова уволилась из мэрии Урая в конце марта с формулировкой «по собственному желанию» после проверки, инициированной главой города Тимуром Закирзяновым. Тогда были обнаружены нарушения при расходовании гранта для НКО. Уголовное дело в отношении нее возбудили позже — ее подозревают в присвоении средств из бюджета.
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