18 мая 2025
17 мая 2025

Фигурантка коррупционного скандала в ХМАО наняла элитного адвоката

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-главу управления администрации Урая Емшанову будут защищать самый дорогой адвокат города
Экс-главу управления администрации Урая Емшанову будут защищать самый дорогой адвокат города Фото:

Экс-начальница управления по развитию местного самоуправления администрации Урая Наталья Емшанова, обвиняемая в хищении 500 тысяч рублей, заключила договор с адвокатом Еленой Жиковой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации города.

«Жикова — самый дорогой юрист в Урае. Она ранее защищала начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина, которого суд оправдал по делу о неисполнении обязанностей», — пояснил собеседник агентства. Сама Жикова отказалась комментировать сотрудничество с Емшановой, сославшись на адвокатскую тайну. Емшанова ответила на звонок журналиста агентства, но сбросила.

Ранее URA.RU писало, что Емшанова уволилась из мэрии Урая в конце марта с формулировкой «по собственному желанию» после проверки, инициированной главой города Тимуром Закирзяновым. Тогда были обнаружены нарушения при расходовании гранта для НКО. Уголовное дело в отношении нее возбудили позже — ее подозревают в присвоении средств из бюджета.

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Экс-начальница управления по развитию местного самоуправления администрации Урая Наталья Емшанова, обвиняемая в хищении 500 тысяч рублей, заключила договор с адвокатом Еленой Жиковой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации города. «Жикова — самый дорогой юрист в Урае. Она ранее защищала начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина, которого суд оправдал по делу о неисполнении обязанностей», — пояснил собеседник агентства. Сама Жикова отказалась комментировать сотрудничество с Емшановой, сославшись на адвокатскую тайну. Емшанова ответила на звонок журналиста агентства, но сбросила. Ранее URA.RU писало, что Емшанова уволилась из мэрии Урая в конце марта с формулировкой «по собственному желанию» после проверки, инициированной главой города Тимуром Закирзяновым. Тогда были обнаружены нарушения при расходовании гранта для НКО. Уголовное дело в отношении нее возбудили позже — ее подозревают в присвоении средств из бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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