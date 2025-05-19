В Югре опытные рыбаки делают деньги, показывая места для ловли гигантсткой трофейной щуки. Стоимость услуг начинается от 30 тысяч рублей.
В рыболовный тур на труднодостпуные cибирские озера ХМАО можно отправиться c егерем. Опытный человек покажет проверенные места, где водятся трофейные щуки и окуни. Добраться до них можно нa лодке или болoтоxoде. Цены на такие услуги начинаются от 30 тысяч рублей. Пару дней рыбалки могут обойтись примерно в 70 тысяч рублей.
В целом цена зависит от удаленности озера или реки, количества дней тура и других факторов. Но огромных денег гиды не зарабатывают. «Мы делаем тур на 4-5 дней. Берем с собой повара, чьи услуги тоже стоят денег, организуем питание, трансфер, проживание в избушке — все это требует значительных вложений, так что с тура остается тысяч десять», — пояснил один из гидов.
Услуги предлагают жители Междуреченского, Ханты-Мансийска, Излучинска. Как правило, это рыбаки-любители, которые знают самые клевые места в регионе. «С детства рыбачу.Много лет изучал поведение, повадки трофейных щук, теперь делюсь знаниями, но только с гостями Югры, местных не беру», — рассказал другой собеседник агентства.
Самое подходящее время для «охоты» на трофейную щуку — конец августа, сентябрь, октябрь, но приезжают в Югру и за другой рыбой в любое время года. Бронируют туры в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга, уральских городов. Важно, что огромную трофейную рыбу забрать они не могут, после фотосессии обязаны отпустить. А вот мелкую рыбешку гостям могут разделать, заморозить, закоптить, чтобы гость мог увезти ее с собой.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО расширяют список мест для рыбалки. В список добавят более десятка новых локаций в Кондинском районе.
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