В ХМАО полиция нашла дебошира, который поругался с умным домофоном

Полиция Нижневартовска (ХМАО) установила мужчину, который не смог попасть в подъезд из-за нового домофона и на эмоциях бросаться оскорблениями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«Установлен местный житель, ему грозит ответственность по статье „мелкое хулиганство. Проводится проверка“, — рассказали URA.RU в ведомстве.
Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина не может попасть в подъезд. Он начинает нервничать и кидаться оскорблениями в адрес тех, кто поставил новый домофон.
Источник агентства также опроверг информацию о том, что мужчина является мигрантом. Он родился в России и является выходцем одной из южных республик.
«Он живет в этом доме. Куда-то отлучался, а пока его не было — домофон заменили. Приехав, не смог попасть домой, вот и психанул», — поделился источник.
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