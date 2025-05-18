18 мая 2025
17 мая 2025

В ХМАО полиция нашла дебошира, который поругался с умным домофоном

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нижневартовска не смог попасть домой и устроил перепалку с умным домофоном
Житель Нижневартовска не смог попасть домой и устроил перепалку с умным домофоном Фото:

Полиция Нижневартовска (ХМАО) установила мужчину, который не смог попасть в подъезд из-за нового домофона и на эмоциях бросаться оскорблениями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Установлен местный житель, ему грозит ответственность по статье „мелкое хулиганство. Проводится проверка“, — рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина не может попасть в подъезд. Он начинает нервничать и кидаться оскорблениями в адрес тех, кто поставил новый домофон.

Источник агентства также опроверг информацию о том, что мужчина является мигрантом. Он родился в России и является выходцем одной из южных республик.

«Он живет в этом доме. Куда-то отлучался, а пока его не было — домофон заменили. Приехав, не смог попасть домой, вот и психанул», — поделился источник.

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Полиция Нижневартовска (ХМАО) установила мужчину, который не смог попасть в подъезд из-за нового домофона и на эмоциях бросаться оскорблениями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Установлен местный житель, ему грозит ответственность по статье „мелкое хулиганство. Проводится проверка“, — рассказали URA.RU в ведомстве. Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина не может попасть в подъезд. Он начинает нервничать и кидаться оскорблениями в адрес тех, кто поставил новый домофон. Источник агентства также опроверг информацию о том, что мужчина является мигрантом. Он родился в России и является выходцем одной из южных республик. «Он живет в этом доме. Куда-то отлучался, а пока его не было — домофон заменили. Приехав, не смог попасть домой, вот и психанул», — поделился источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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