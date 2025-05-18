Суд ХМАО вынес новый приговор экс-замглавврача, которого обвиняли в махинациях

Няганский городской суд вынес приговор бывшему заместителю главного врача городской поликлиники Виталию Пономареву. С него сняли обвинения по статьям о мошенничестве и приговорили к штрафу за превышение должностных полномочий».
«[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьей 286 УК РФ. […] Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей», — сообщается в базе данных суда.
В конце 2022 года суд уже выносил приговор Пономареву в шесть лет лишения свободы за то, что он якобы украл более четырех миллионов рублей из бюджета. Как тогда считало следствие, подсудимый от имени бизнесменов заключал липовые контракты на уборку и вывоз снега, ремонт кровли и мойку служебного транспорта. Однако впоследствии решение было отменено, а дело направлено на пересмотр.
Уже во время нового процесса суд установил, что фигурант занимался этим не ради личного обогащения, а чтобы повысить показатели по службе. Обвинение было переквалифицировано с «мошенничества» на «превышение должностных полномочий».
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