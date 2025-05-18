Директора спортивной школы в ХМАО уволили из-за утраты доверия

В Радужном уволили директора спортивного муниципального учреждения после проверки прокуратуры, выявившей факты коррупции. Об этом надзорное ведомство по ХМАО сообщило в своем telegram-канале.
«Руководитель одного из спортивных муниципальных учреждений города предоставил неполные сведения о своих доходах, полученных в 2023 году. А также скрыл находящееся в собственности у него и его супруги имущество и земельные участки», — следует из сообщения.
Прокурор внес главе Радужного представление об увольнении работника в связи с утратой доверия. Требование выполнение. По информации источника URA.RU из силовых структур округа, речь идет об Игоре Варголе, который возглавлял спортивную школу «Плавательный бассейн „Аган“».
Ранее URA.RU сообщало, что начальник исправительного центра УФСИН в Сургуте заставлял осужденных ремонтировать квартиру. По требованию прокуратуры ХМАО его уволили по утрате доверия.
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