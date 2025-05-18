Похищение миллиона рублей директором строительного магазина в ХМАО попало на видео

МВД России опубликовало запись с видеокамер, на которой запечатлена кража одного миллиона рублей директором строительного магазина в Нефтеюганске. Достать деньги из сейфа помог подчиненный, сообщил telegram-канал «МВД медиа».
«В январе текущего года 37-летняя директор строительного магазина г. Нефтеюганска и ее 42-летний подчиненный, воспользовавшись имеющимися у них ключами, ночью проникли в торговую точку. После чего в помещении главной операционной кассы открыли сейф и, похитив один миллион рублей, уехали в соседний Сургут», — следует из сообщения.
На видео, прикрепленном к посту, видно, как директор опустошает сейф и передает деньги своему сотруднику. Полицейские задержали подозреваемых в сургутской гостинице, где обнаружили и изъяли 740 тысяч рублей. Оставшиеся деньги сообщники успели потратить. Уголовное дело направлено в суд.
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