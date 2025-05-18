18 мая 2025
17 мая 2025

Похищение миллиона рублей директором строительного магазина в ХМАО попало на видео

МВД опубликовало видео похищения миллиона рублей из строительного магазина ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Достать деньги из сейфа директору помог подчиненный
Достать деньги из сейфа директору помог подчиненный Фото:

МВД России опубликовало запись с видеокамер, на которой запечатлена кража одного миллиона рублей директором строительного магазина в Нефтеюганске. Достать деньги из сейфа помог подчиненный, сообщил telegram-канал «МВД медиа».

«В январе текущего года 37-летняя директор строительного магазина г. Нефтеюганска и ее 42-летний подчиненный, воспользовавшись имеющимися у них ключами, ночью проникли в торговую точку. После чего в помещении главной операционной кассы открыли сейф и, похитив один миллион рублей, уехали в соседний Сургут», — следует из сообщения.

На видео, прикрепленном к посту, видно, как директор опустошает сейф и передает деньги своему сотруднику. Полицейские задержали подозреваемых в сургутской гостинице, где обнаружили и изъяли 740 тысяч рублей. Оставшиеся деньги сообщники успели потратить. Уголовное дело направлено в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД России опубликовало запись с видеокамер, на которой запечатлена кража одного миллиона рублей директором строительного магазина в Нефтеюганске. Достать деньги из сейфа помог подчиненный, сообщил telegram-канал «МВД медиа». «В январе текущего года 37-летняя директор строительного магазина г. Нефтеюганска и ее 42-летний подчиненный, воспользовавшись имеющимися у них ключами, ночью проникли в торговую точку. После чего в помещении главной операционной кассы открыли сейф и, похитив один миллион рублей, уехали в соседний Сургут», — следует из сообщения. На видео, прикрепленном к посту, видно, как директор опустошает сейф и передает деньги своему сотруднику. Полицейские задержали подозреваемых в сургутской гостинице, где обнаружили и изъяли 740 тысяч рублей. Оставшиеся деньги сообщники успели потратить. Уголовное дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...