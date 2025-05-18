18 мая 2025

Пилотажная группа из ХМАО устроит уникальное авиашоу в Тобольске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представление покажет команда из шести самолетов
Представление покажет команда из шести самолетов Фото:

Женская авиагруппа «Барсы» из Сургута (ХМАО) 12 июня продемонстрирует высший пилотаж над Иртышом в Тобольском районе. Как сообщили местные власти в соцсети, уникальное авиашоу пройдет в честь Дня России на территории парк-отеля «Абалак».

«Готовы увидеть авиашоу над Иртышом? 12 июня в День России — в Абалаке покажет высший пилотаж женская авиагруппа «Барсы» (г. Сургут). Пилоты продемонстрируют мастерство и точность выполнения классических элементов: эффектный проход над зрителями, плавный и впечатляющий роспуск, динамичный вентилятор, плавную полупетлю, захватывающую карусель», — сообщили власти района в telegram-канале.

Воздушное представление исполнит команда из шести самолетов. Кульминацией программы станут групповые петли и вертикаль, которые выполнят два самолета, а также одиночные демонстрационные проходы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женская авиагруппа «Барсы» из Сургута (ХМАО) 12 июня продемонстрирует высший пилотаж над Иртышом в Тобольском районе. Как сообщили местные власти в соцсети, уникальное авиашоу пройдет в честь Дня России на территории парк-отеля «Абалак». «Готовы увидеть авиашоу над Иртышом? 12 июня в День России — в Абалаке покажет высший пилотаж женская авиагруппа «Барсы» (г. Сургут). Пилоты продемонстрируют мастерство и точность выполнения классических элементов: эффектный проход над зрителями, плавный и впечатляющий роспуск, динамичный вентилятор, плавную полупетлю, захватывающую карусель», — сообщили власти района в telegram-канале. Воздушное представление исполнит команда из шести самолетов. Кульминацией программы станут групповые петли и вертикаль, которые выполнят два самолета, а также одиночные демонстрационные проходы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...