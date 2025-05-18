Пилотажная группа из ХМАО устроит уникальное авиашоу в Тобольске

Женская авиагруппа «Барсы» из Сургута (ХМАО) 12 июня продемонстрирует высший пилотаж над Иртышом в Тобольском районе. Как сообщили местные власти в соцсети, уникальное авиашоу пройдет в честь Дня России на территории парк-отеля «Абалак».
«Готовы увидеть авиашоу над Иртышом? 12 июня в День России — в Абалаке покажет высший пилотаж женская авиагруппа «Барсы» (г. Сургут). Пилоты продемонстрируют мастерство и точность выполнения классических элементов: эффектный проход над зрителями, плавный и впечатляющий роспуск, динамичный вентилятор, плавную полупетлю, захватывающую карусель», — сообщили власти района в telegram-канале.
Воздушное представление исполнит команда из шести самолетов. Кульминацией программы станут групповые петли и вертикаль, которые выполнят два самолета, а также одиночные демонстрационные проходы.
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