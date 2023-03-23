Военный из Кургана назвал танкистов героями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный из Кургана, участвующий в зоне спецоперации на Украине, назвал работу танкистов самой опасной на фронте. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«Смотрю на танкистов, ребят просто огонь! Не боятся, идут прям в лобовую с противником. То, что делают парни на бронетехники — это выше всех похвал. Это герои, герои с большой буквы», — рассказал боец.

Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик поделился самыми тяжелыми переживаниями на фронте. По его словам, самый большой стресс он испытал после потери боевого товарища. Еще один разведчик из Кургана показал, как он выманивает снайперов ВСУ. Также сообщалось, что мобилизованный житель Курганской области спасает раненных на бронемашине в ЛНР. За это боец был награжден госнаградой.

Спецоперация ВС РФ началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.