Житель встретил медведя недалеко от Ноябрьска
Житель ЯНАО встретил медведя на парковке рядом с постом ДПС Карамовский недалеко от Ноябрьска (ЯНАО). Об этом он сообщил в соцсетях, выложив видео.
«На „Карамовке“ медведь тусуется. Так что осторожно, ребята, если будете на парковке с машины выходить», — сообщил автор видео в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) была замечена медведица с медвежонком. Животных встретили на трассе.
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