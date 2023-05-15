15 мая 2023

Житель ЯНАО встретил медведя на парковке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, зоопарк, клетка, медведь
Житель встретил медведя недалеко от Ноябрьска Фото:

Житель ЯНАО встретил медведя на парковке рядом с постом ДПС Карамовский недалеко от Ноябрьска (ЯНАО). Об этом он сообщил в соцсетях, выложив видео.

«На „Карамовке“ медведь тусуется. Так что осторожно, ребята, если будете на парковке с машины выходить», — сообщил автор видео в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) была замечена медведица с медвежонком. Животных встретили на трассе.

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Житель ЯНАО встретил медведя на парковке рядом с постом ДПС Карамовский недалеко от Ноябрьска (ЯНАО). Об этом он сообщил в соцсетях, выложив видео. «На „Карамовке“ медведь тусуется. Так что осторожно, ребята, если будете на парковке с машины выходить», — сообщил автор видео в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) была замечена медведица с медвежонком. Животных встретили на трассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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