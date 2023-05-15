Житель ЯНАО встретил медведя на парковке. Видео

16 мая 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Житель встретил медведя недалеко от Ноябрьска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель ЯНАО встретил медведя на парковке рядом с постом ДПС Карамовский недалеко от Ноябрьска (ЯНАО). Об этом он сообщил в соцсетях, выложив видео. «На „Карамовке“ медведь тусуется. Так что осторожно, ребята, если будете на парковке с машины выходить», — сообщил автор видео в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) была замечена медведица с медвежонком. Животных встретили на трассе.

Житель ЯНАО встретил медведя на парковке рядом с постом ДПС Карамовский недалеко от Ноябрьска (ЯНАО). Об этом он сообщил в соцсетях, выложив видео. «На „Карамовке“ медведь тусуется. Так что осторожно, ребята, если будете на парковке с машины выходить», — сообщил автор видео в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) была замечена медведица с медвежонком. Животных встретили на трассе.