Жители ЯНАО встретили на дороге медведицу с медвежонком. Видео

16 мая 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Медведица с медвежонком перебегали дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) встретили на дороге медведицу с медвежонком. На видео, которое разместила Татьяна Степановна в соцсети «ВКонтакте», видно, как животные перебегают дорогу. «Ехали с поселка Ягельный. Не доезжая 1 километр до гаражей „Яргео“ увидели медведицу с медвежонком», — написала женщина в группе «Злой и добрый Надымчанин». В комментариях жители города отметили, что теперь опасно ходить в лес. «В конце апреля уже начали просыпаться», — написал Евгений Ничипорук. «Теперь в лес страшно ходить», — добавила Тома Ситник. «Страшно красивые», — сказал Егор Дроздов. Ранее ямальцы заметили белых медведей на месторождении. Животные находились в районе зимника Бованенково — Харасавэй.



Жители Надыма (ЯНАО) встретили на дороге медведицу с медвежонком. На видео, которое разместила Татьяна Степановна в соцсети «ВКонтакте», видно, как животные перебегают дорогу. «Ехали с поселка Ягельный. Не доезжая 1 километр до гаражей „Яргео“ увидели медведицу с медвежонком», — написала женщина в группе «Злой и добрый Надымчанин». В комментариях жители города отметили, что теперь опасно ходить в лес. «В конце апреля уже начали просыпаться», — написал Евгений Ничипорук. «Теперь в лес страшно ходить», — добавила Тома Ситник. «Страшно красивые», — сказал Егор Дроздов. Ранее ямальцы заметили белых медведей на месторождении. Животные находились в районе зимника Бованенково — Харасавэй.