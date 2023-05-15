15 мая 2023
14 мая 2023

Жители ЯНАО встретили на дороге медведицу с медвежонком. Видео

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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Медведица с медвежонком перебегали дорогу Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) встретили на дороге медведицу с медвежонком. На видео, которое разместила Татьяна Степановна в соцсети «ВКонтакте», видно, как животные перебегают дорогу.

«Ехали с поселка Ягельный. Не доезжая 1 километр до гаражей „Яргео“ увидели медведицу с медвежонком», — написала женщина в группе «Злой и добрый Надымчанин».

В комментариях жители города отметили, что теперь опасно ходить в лес. «В конце апреля уже начали просыпаться», — написал Евгений Ничипорук. «Теперь в лес страшно ходить», — добавила Тома Ситник. «Страшно красивые», — сказал Егор Дроздов.

Ранее ямальцы заметили белых медведей на месторождении. Животные находились в районе зимника Бованенково — Харасавэй.

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Жители Надыма (ЯНАО) встретили на дороге медведицу с медвежонком. На видео, которое разместила Татьяна Степановна в соцсети «ВКонтакте», видно, как животные перебегают дорогу. «Ехали с поселка Ягельный. Не доезжая 1 километр до гаражей „Яргео“ увидели медведицу с медвежонком», — написала женщина в группе «Злой и добрый Надымчанин». В комментариях жители города отметили, что теперь опасно ходить в лес. «В конце апреля уже начали просыпаться», — написал Евгений Ничипорук. «Теперь в лес страшно ходить», — добавила Тома Ситник. «Страшно красивые», — сказал Егор Дроздов. Ранее ямальцы заметили белых медведей на месторождении. Животные находились в районе зимника Бованенково — Харасавэй.
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