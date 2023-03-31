На пермского бизнесмена завели дело из-за невыплаты зарплат

Организация из Верещагинского района (Пермский край) не выплачивала зарплаты некоторым сотрудникам более двух и трех месяцев. В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Установлено, что часть работников организации не получала полные зарплаты более двух месяцев. Еще части работникам не выплачивались положенные суммы более трех месяцев», — сообщили в ведомстве.
По результатам проведенной проверки, соответствующие акты были направлены в следственный отдел СУ СК по Пермскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия.
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