На пермского бизнесмена завели дело из-за невыплаты зарплат

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Зарплата не выплачивалась в полном объеме более двух месяцев Фото:

Организация из Верещагинского района (Пермский край) не выплачивала зарплаты некоторым сотрудникам более двух и трех месяцев. В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что часть работников организации не получала полные зарплаты более двух месяцев. Еще части работникам не выплачивались положенные суммы более трех месяцев», — сообщили в ведомстве.

По результатам проведенной проверки, соответствующие акты были направлены в следственный отдел СУ СК по Пермскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия.

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Организация из Верещагинского района (Пермский край) не выплачивала зарплаты некоторым сотрудникам более двух и трех месяцев. В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Установлено, что часть работников организации не получала полные зарплаты более двух месяцев. Еще части работникам не выплачивались положенные суммы более трех месяцев», — сообщили в ведомстве. По результатам проведенной проверки, соответствующие акты были направлены в следственный отдел СУ СК по Пермскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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