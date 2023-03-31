На пермского бизнесмена завели дело из-за невыплаты зарплат

Зарплата не выплачивалась в полном объеме более двух месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организация из Верещагинского района (Пермский край) не выплачивала зарплаты некоторым сотрудникам более двух и трех месяцев. В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что часть работников организации не получала полные зарплаты более двух месяцев. Еще части работникам не выплачивались положенные суммы более трех месяцев», — сообщили в ведомстве.

По результатам проведенной проверки, соответствующие акты были направлены в следственный отдел СУ СК по Пермскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия.