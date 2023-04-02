02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Министерство обороны наградило тюменских солдат из зоны СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение День памяти участников боевых действий. Пермь, орден мужества, ордена и медали, участники боевых действий, боевые награды
Тюменские бойцы получили медали от Минобороны Фото:

Бойцов именного инженерного подразделения «Тобол», принимающих участие в СВО, наградили медалями от Минобороны. Награды получили 18 солдат. Об этом сообщило правительство Тюменской области.

«Бойцам именного инженерного подразделения „Тобол“ вручили медали „Участнику специальной военной операции“. Медалями Министерства обороны Российской Федерации награждают в том числе за разумную инициативу, усердие и отличие по службе, выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции и задач, способствующих достижению целей спецоперации», — сказано в публикации правительства.

Ранее добровольцев из отряда «Тобол» наградили медалями «За отвагу», медалями Жукова и Суворова. Тюменцев отметили за разминирование на переднем крае и за выполнение проходов в минных заграждениях противника.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Бойцов именного инженерного подразделения «Тобол», принимающих участие в СВО, наградили медалями от Минобороны. Награды получили 18 солдат. Об этом сообщило правительство Тюменской области. «Бойцам именного инженерного подразделения „Тобол“ вручили медали „Участнику специальной военной операции“. Медалями Министерства обороны Российской Федерации награждают в том числе за разумную инициативу, усердие и отличие по службе, выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции и задач, способствующих достижению целей спецоперации», — сказано в публикации правительства. Ранее добровольцев из отряда «Тобол» наградили медалями «За отвагу», медалями Жукова и Суворова. Тюменцев отметили за разминирование на переднем крае и за выполнение проходов в минных заграждениях противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...