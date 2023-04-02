Тюменские бойцы получили медали от Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бойцов именного инженерного подразделения «Тобол», принимающих участие в СВО, наградили медалями от Минобороны. Награды получили 18 солдат. Об этом сообщило правительство Тюменской области.

«Бойцам именного инженерного подразделения „Тобол“ вручили медали „Участнику специальной военной операции“. Медалями Министерства обороны Российской Федерации награждают в том числе за разумную инициативу, усердие и отличие по службе, выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции и задач, способствующих достижению целей спецоперации», — сказано в публикации правительства.

Ранее добровольцев из отряда «Тобол» наградили медалями «За отвагу», медалями Жукова и Суворова. Тюменцев отметили за разминирование на переднем крае и за выполнение проходов в минных заграждениях противника.