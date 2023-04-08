Полиция изъяла у пожилого курганца оружие и патроны

Полиция изъяла у пенсионера винтовку и 146 патронов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У 66-летнего жителя Лебяжьевского муниципального округа (Курганская область) полиция изъяла оружие и патроны. Имущество хранилось у мужчины незаконно, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники уголовного розыска обнаружили у 66-летнего гражданина мелкокалиберную винтовку и 146 патронов. Имущество хранилось незаконно, а патроны, согласно заключению эксперта, пригодны для стрельбы», — сообщается в ведомстве.

Против пенсионера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти обсуждают вопрос об ужесточении прав граждан на хранение и ношение оружия. Также в правительстве обсудили права лиц, которые стоят на наркологическом учете, на управление транспортными средствами.