10 апреля 2023

Сотрудники оборонных заводов жалуются курганскому депутату на дорогие билеты в Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, ржд
По мнению курганского депутата цены на ЖД перевозки сильно завышены Фото:

Депутат курганской гордумы Иван Камшилов рассказал о жалобах сотрудников оборонных заводов на цены билетов в Крым. Стоимость поездки на поезде в одну сторону доходит до 100 тысяч рублей. Об этом Камшилов сообщил URA.RU.

«Жалобы поступают в основном от сотрудников оборонных заводов, которым запрещено выезжать за границу. Билетов нет, в смысле, за вменяемые деньги. На майские праздники в теплые края не уехать, в июне — тоже. Из-за дороговизны билетов стоимость отдыха на российском юге сопоставима с отдыхом, например, в Египте», — рассказал политик URA.RU.

Более подробную информацию депутат разместил в посте на своей странице «ВКонтакте». Камшилов также отметил, что стоимость ЖД перевозок в 2022 году выросла почти на 19%. При этом из-за реконструкции железных дорог время открытия предварительных продаж билетов сократили с 90 до 45 дней, лишив таким образом людей возможности заранее спланировать свой отпуск.

Редакция связалась по телефону с пресс-центром Южно-уральских железных дорог, где посоветовали направить запрос. На момент публикации ответ не поступил. Один из источников рассказал, что перевозками в Крым занимается не РЖД, а частная компания «Гранд Сервис Экспресс». Эта же информация есть в открытых источниках.

Ранее URA.RU писало о главных проблемах туризма в России. Хотя цены на отдых в Крыму снизились, многие по-прежнему стараются избегать посещения этой части юга.

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Депутат курганской гордумы Иван Камшилов рассказал о жалобах сотрудников оборонных заводов на цены билетов в Крым. Стоимость поездки на поезде в одну сторону доходит до 100 тысяч рублей. Об этом Камшилов сообщил URA.RU. «Жалобы поступают в основном от сотрудников оборонных заводов, которым запрещено выезжать за границу. Билетов нет, в смысле, за вменяемые деньги. На майские праздники в теплые края не уехать, в июне — тоже. Из-за дороговизны билетов стоимость отдыха на российском юге сопоставима с отдыхом, например, в Египте», — рассказал политик URA.RU. Более подробную информацию депутат разместил в посте на своей странице «ВКонтакте». Камшилов также отметил, что стоимость ЖД перевозок в 2022 году выросла почти на 19%. При этом из-за реконструкции железных дорог время открытия предварительных продаж билетов сократили с 90 до 45 дней, лишив таким образом людей возможности заранее спланировать свой отпуск. Редакция связалась по телефону с пресс-центром Южно-уральских железных дорог, где посоветовали направить запрос. На момент публикации ответ не поступил. Один из источников рассказал, что перевозками в Крым занимается не РЖД, а частная компания «Гранд Сервис Экспресс». Эта же информация есть в открытых источниках. Ранее URA.RU писало о главных проблемах туризма в России. Хотя цены на отдых в Крыму снизились, многие по-прежнему стараются избегать посещения этой части юга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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