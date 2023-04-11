11 апреля 2023

Картаполов дал совет россиянам за границей из-за новых правил призыва

Картаполов: россияне призывного возраста, работающие за границей, могут взять отпуск, чтобы отслужить
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Россияне за границей могут взять отпуск для службы в армии, заявил Андрей Картаполов Фото:
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Призыв — 2023

Живущие за рубежом россияне могут направить документы в электронном виде в военкомат, если получат повестку. Такое предложение вынес председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Либо, будучи в отпуске в России, прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше», — считает Андрей Картаполов. Такое заявление он сделал в эфире телеканала РБК.

Он также призвал работающих за границей россиян, подлежащих призыву, взять годовой отпуск на работе, чтобы приехать и отдать долг Родине. После этого они могут возвращаться на работу.

Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России сразу во втором и третьем чтении. Поправки приравнивают электронные повестки к врученным под расписку, передает «Национальная служба новостей».

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Живущие за рубежом россияне могут направить документы в электронном виде в военкомат, если получат повестку. Такое предложение вынес председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Либо, будучи в отпуске в России, прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше», — считает Андрей Картаполов. Такое заявление он сделал в эфире телеканала РБК. Он также призвал работающих за границей россиян, подлежащих призыву, взять годовой отпуск на работе, чтобы приехать и отдать долг Родине. После этого они могут возвращаться на работу. Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России сразу во втором и третьем чтении. Поправки приравнивают электронные повестки к врученным под расписку, передает «Национальная служба новостей».
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