Картаполов дал совет россиянам за границей из-за новых правил призыва

Живущие за рубежом россияне могут направить документы в электронном виде в военкомат, если получат повестку. Такое предложение вынес председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Либо, будучи в отпуске в России, прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше», — считает Андрей Картаполов. Такое заявление он сделал в эфире телеканала РБК.
Он также призвал работающих за границей россиян, подлежащих призыву, взять годовой отпуск на работе, чтобы приехать и отдать долг Родине. После этого они могут возвращаться на работу.
Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России сразу во втором и третьем чтении. Поправки приравнивают электронные повестки к врученным под расписку, передает «Национальная служба новостей».
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