Аркадий Гостев приезжал с проверкой 10 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В УФСИН по ЯНАО опасались разноса от главы федеральной службы Аркадия Гостева, поэтому его визит в регион не афишировался. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«УФСИН не анонсировал проверку Гостева, чтобы не привлекать внимание общественности, которая могла пожаловаться в соцсетях на работу ямальской службы. Информацию с итогами выдали уже после проверки», — сообщил инсайдер.

В УФСИН по ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО приехал глава ФСИН Аркадий Гостев. Он устроил проверку в исправительных колониях №18 «Полярная сова» и №3.