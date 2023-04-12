12 апреля 2023
11 апреля 2023

Силовики ЯНАО не афишировали приезд главы ФСИН, чтобы не привлекать внимания. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, фсин россии, шеврон, уфсин, сотрудники фсин
Аркадий Гостев приезжал с проверкой 10 апреля Фото:

В УФСИН по ЯНАО опасались разноса от главы федеральной службы Аркадия Гостева, поэтому его визит в регион не афишировался. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«УФСИН не анонсировал проверку Гостева, чтобы не привлекать внимание общественности, которая могла пожаловаться в соцсетях на работу ямальской службы. Информацию с итогами выдали уже после проверки», — сообщил инсайдер.

В УФСИН по ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО приехал глава ФСИН Аркадий Гостев. Он устроил проверку в исправительных колониях №18 «Полярная сова» и №3.

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В УФСИН по ЯНАО опасались разноса от главы федеральной службы Аркадия Гостева, поэтому его визит в регион не афишировался. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «УФСИН не анонсировал проверку Гостева, чтобы не привлекать внимание общественности, которая могла пожаловаться в соцсетях на работу ямальской службы. Информацию с итогами выдали уже после проверки», — сообщил инсайдер. В УФСИН по ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО приехал глава ФСИН Аркадий Гостев. Он устроил проверку в исправительных колониях №18 «Полярная сова» и №3.
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© Служба новостей «URA.RU»
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