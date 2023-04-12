Аркадий Гостев приезжал с проверкой 10 апреля
В УФСИН по ЯНАО опасались разноса от главы федеральной службы Аркадия Гостева, поэтому его визит в регион не афишировался. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.
«УФСИН не анонсировал проверку Гостева, чтобы не привлекать внимание общественности, которая могла пожаловаться в соцсетях на работу ямальской службы. Информацию с итогами выдали уже после проверки», — сообщил инсайдер.
В УФСИН по ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО приехал глава ФСИН Аркадий Гостев. Он устроил проверку в исправительных колониях №18 «Полярная сова» и №3.
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