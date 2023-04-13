У тюменца в аэропорту изъяли кастеты, которые он вез из Таиланда

Нарушителю грозит штраф и конфискация кастетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Рощино (Тюмень) у пассажира изъяли четыре металлических кастета, которые он вез из Таиланда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменской таможни.

«Тюменские таможенники на „зеленом“ коридоре остановили мужчину с металлическими сувенирами в багаже. В ручной клади путешественник из Таиланда перевозил четыре кастета», — рассказали в ведомстве.

По словам таможенников, кастеты относятся к ударно-раздробляющему холодному оружию — ввоз его на территорию РФ запрещен. В отношении нарушителя возбудили два административных дела по ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений). Ему грозит штраф и конфискация кастетов.