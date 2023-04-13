13 апреля 2023
12 апреля 2023

У тюменца в аэропорту изъяли кастеты, которые он вез из Таиланда

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, оружие, экспонат, кастет, орудия преступления
Нарушителю грозит штраф и конфискация кастетов Фото:

В аэропорту Рощино (Тюмень) у пассажира изъяли четыре металлических кастета, которые он вез из Таиланда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменской таможни.

«Тюменские таможенники на „зеленом“ коридоре остановили мужчину с металлическими сувенирами в багаже. В ручной клади путешественник из Таиланда перевозил четыре кастета», — рассказали в ведомстве.

По словам таможенников, кастеты относятся к ударно-раздробляющему холодному оружию — ввоз его на территорию РФ запрещен. В отношении нарушителя возбудили два административных дела по ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений). Ему грозит штраф и конфискация кастетов.

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В аэропорту Рощино (Тюмень) у пассажира изъяли четыре металлических кастета, которые он вез из Таиланда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменской таможни. «Тюменские таможенники на „зеленом“ коридоре остановили мужчину с металлическими сувенирами в багаже. В ручной клади путешественник из Таиланда перевозил четыре кастета», — рассказали в ведомстве. По словам таможенников, кастеты относятся к ударно-раздробляющему холодному оружию — ввоз его на территорию РФ запрещен. В отношении нарушителя возбудили два административных дела по ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений). Ему грозит штраф и конфискация кастетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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