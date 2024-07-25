25 июля 2024

Пьяная тюменка одним ударом ножа убила своего сожителя

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Женщина находится под стражей
Женщина находится под стражей Фото:

Жительница Тюменской области ударила в грудь ножом своего сожителя, после чего тот скончался на месте. Об этом сообщает СК по Тюменской области. Инцидент произошел 25 июля.

«По версии следствия, утром 25 июля 2024 года между 34-летней обвиняемой и ее 49-летним сожителем произошел бытовой конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном в селе Омутинского района, обвиняемая нанесла ножом один удар мужчине в область грудной клетки», – сообщили в ведомстве.

От полученной раны мужчина скончался на месте преступления. В настоящий момент женщина задержана и находится под стражей. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Жительница Тюменской области ударила в грудь ножом своего сожителя, после чего тот скончался на месте. Об этом сообщает СК по Тюменской области. Инцидент произошел 25 июля. «По версии следствия, утром 25 июля 2024 года между 34-летней обвиняемой и ее 49-летним сожителем произошел бытовой конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном в селе Омутинского района, обвиняемая нанесла ножом один удар мужчине в область грудной клетки», – сообщили в ведомстве. От полученной раны мужчина скончался на месте преступления. В настоящий момент женщина задержана и находится под стражей. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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